Constantia Flexibles gewinnt drei WorldStar Awards

Der Verpackungshersteller überzeugt mit seiner Mono-Polyethylen (PE)-Familie EcoLam

Constantia Flexibles wurde mit drei renommierten WorldStar Packaging Awards ausgezeichnet, die ihre herausragenden nachhaltigen Verpackungsinnovationen würdigen.

Dazu gehört EcoLamHighPlus, ein Mono-Material-Laminat mit außergewöhnlichen Barriereeigenschaften, sowie EcoLam, ebenfalls ein Mono-PE-Laminat. Die Siege wurden in den Kategorien „Verpackungsmaterialien und -komponenten“, „Haushalt“ und „Gesundheit und Kosmetik“ errungen. Die Lösungen sind darauf ausgelegt, nicht recycelbare Verpackungen für verschiedene Anwendungen, von Feuchttücherverpackungen bis hin zu Weichspülerbeuteln, zu ersetzen. Der Preis in der Kategorie „Verpackungsmaterialien und -komponenten“ wurde in enger Zusammenarbeit mit einem Kunden gewonnen, was einen bedeutenden Fortschritt in der Förderung nachhaltiger Verpackungen und der Recycelbarkeit innerhalb der Branche darstellt.

Anzeige

„Dreimal den WorldStar Award zu gewinnen ist großartig und spiegelt unser Engagement für Innovation, nachhaltigere flexible Verpackungslösungen und erfolgreiche Markenkooperationen wider. Wir sind sehr stolz auf diese dreifache Auszeichnung, da sie auch die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unserer EcoLam-Produktfamilie hervorhebt“, sagt Marc Rademacher, Executive Vice President Consumer Commercial bei Constantia Flexibles.

EcoLamHighPlus: in zwei Kategorien siegreich

Constantia Flexibles gewann mit seiner Mono-Material-Lösung EcoLamHighPlus in den Kategorien „Haushalt“ und „Gesundheit & Kosmetik“. Das leichte Mono-Polyethylen (PE)-Laminat eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsanwendungen. Es weist eine außergewöhnlich starke Beständigkeit gegen Sauerstoff und Wasserdampf auf, die fast gleichwertig mit einem Polyethylenterephthalat-Aluminium-Polyethylen (PET/ALU/PE) Triplex-Laminat ist. Dies macht es zu einem idealen umweltfreundlichen Ersatz für verschiedene Zwecke, einschließlich Verpackungen für Feuchttücher, Nüsse, Babynahrung, Fruchtsäfte und Kaffee. Constantia Flexibles entschied sich für PE als Basis für die Verpackungen aufgrund seiner Kompatibilität mit etablierten Recycling-Systemen und dem bestehenden Markt für recyceltes Material (PCR). Diese Wahl ermöglicht eine nahtlose Integration in die Kreislaufwirtschaft. Um die Recyclingfähigkeit zu bestätigen, durchlief das Laminat den Zertifizierungsprozess von RecyClass.

EcoLam: spezielle Verpackungslösungen

In Zusammenarbeit mit einem Kunden in Südafrika wurde das Team von Constantia Flexibles mit einem WorldStar Packaging Award für ihren Beitrag “Comfort Fabric Softener und Sunlight Fabric Softener Pouches” in der Kategorie „Verpackungsmaterialien und -komponenten“ ausgezeichnet, was einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von Constantia Flexibles darstellt.

EcoLam, das für diese Beutel verwendet wird, ist ein recycelbares Mono-PE-Laminat, das eine hervorragende Bedruckbarkeit aufweist. Es wird im südafrikanischen Werk von Constantia Flexibles, Constantia Afripack, hergestellt und besteht aus orientiertem Polyethylen (OPE), wobei ein spezielles Extrusionsverfahren die Verarbeitung des Mono-Materials erleichtert. EcoLam bietet eine hohe optische Transparenz, verbesserte thermische Beständigkeit, einfache Siegelung sowie leicht zu öffnende Verpackungen und ist zudem „designed for recycling“. Diese Beutel sind auch die ersten ihrer Art, die einen Duft freisetzen, wodurch die Endkundinnen und -kunden den angenehmen Geruch des Produkts genießen können.

Constantia Flexibles ist stolz darauf, eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung nachhaltigerer Verpackungslösungen zu haben und ist dankbar für die Anerkennung durch den WorldStar Packaging Award. Die bisherigen Auszeichnungen des Unternehmens, der GreenStar Award und der Goldpack Award, ermöglichten es, Innovationen für den WorldStar Award einzureichen.