Chromos Group AG übernimmt DVS System Software

Digitalisierung

Die Schweizer Chromos Group AG übernimmt mit der deutschen DVS-System Software GmbH & Co. KG einen führenden Software-Entwickler für die Druck-, Verpackungs- und Verarbeitungsindustrie.Dieser Schritt eröffnet ein neues Kapitel in der strategischen Unternehmensentwicklung der Chromos Group AG, in welcher dank Digitalisierung und Konnektivität Software eine immer grössere Bedeutung erhält.

Die DVS System Software GmbH & Co. KG führt ihre Tätigkeit als eigenständige Tochter der Chromos Group AG weiter. Dirk Verborg, bislang geschäftsführender Gesellschafter, zeichnet weiterhin als Geschäftsführer verantwortlich, ebenso werden sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter beschäftigt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Iserlohn und ist seit ihrer Gründung 1985 ein Pionier in der elektronischen Prozessverarbeitung. Dirk Verborg sagt zur Transaktion: «Die Chromos Group AG ist seit Jahrzehnten in unseren Zielmärkten vertreten und bietet mit ihren verschiedenen Divisionen zudem langfristiges Ausbaupotential in neuen Anwendungsgebieten».

Anzeige

Das Leistungsangebot von DVS System Software umfasst zum einen DVSERP, ein ERP-System für die umfassende Darstellung eines branchentypischen Geschäftsmodells mit Modulen wie z.B. Anfrage- und Projektmanagement, Kalkulation, Angebotswesen, Artikelverwaltung, Auftrags- und Bestellwesen, Materialverwaltung, Produktionsplanung u.v.m. Ein weiteres Standbein ist Packedia, eine Softwarelösung für Verpackungsentwickler. Packedia ermöglicht die komplette Verpackungsentwicklung inklusive CAD, Bogenoptimierung, Kalkulation und der einfachen Erzeugung von 3D-Modellen.

Daniel Broglie, Mitinhaber der Chromos Group AG und Gesamtleiter für Vertrieb und Service, sieht mehrere Aspekte des Zusammenschlusses besonders interessant: «Unsere Gruppe ist seit 75 Jahren in der Druck- und Verpackungsindustrie tätig, und die daraus entstehenden Synergien sind sehr bedeutend. Mit DVS erhalten wir hohe Kompetenzen in der Softwareentwicklung, was unser Lösungsentwicklungs-Potential deutlich stärkt. DVS ist zudem in der Lage, auch in der verarbeitenden Industrie einen wichtigen Beitrag zur Vereinfachung der digitalisierten Prozesse unserer Kunden zu leisten. Auch dieser Bereich ist für Chromos Industrial bedeutend. Dank den internationalen Kunden von DVS mit verschiedensten Sprachanforderungen sind die Angebote von DVS zudem nicht nur eine gute Lösung für die Schweiz, sondern unterstützt unsere Kunden in Deutschland und Österreich bis hin zu ganz Europa. Sowohl in Deutschland wie auch in Österreich ist Chromos mit eigenen Tochtergesellschaften vor Ort vertreten.

Über die Chromos Gruppe

Die Chromos Gruppe ist eine in der dritten Generation inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Fokus auf Technologie- und Lösungsentwicklung für Unternehmungen in komplexen Produktionsumgebungen und im Handel, beispielsweise in der grafischen Industrie, der Verpackungsindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Foto-, Film- und Broadcastindustrie, der Pharmaindustrie sowie verarbeitenden Industrien und Institutionen für Bildung und Forschung. Die innovativen und technologischen Lösungen drucken, analysieren, visualisieren, automatisieren, produzieren oder reinigen, sei es in der Schweiz, in Europa, oder auf der ganzen Welt, stets mit dem Ziel, die Welt der Kunden zu vereinfachen.

Mit dem Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Schweden betreut die Chromos Group ein Portfolio mit über 70 Marken, darunter so namhaften wie HP, Fujifilm, RMGT, Morchem, Domino, Basler oder Universal Robots. Eine umfangreiche Serviceorganisation ergänzt die Vertriebsbereiche mit Installations-, Support-, Wartungs- und Reparaturleistungen für alle betreuten Investitionsgüter.