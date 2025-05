DIGITAL PRINTING SUMMIT 2025 – Vernetzen. Voneinander lernen. Zukunft gestalten.

Think Print. Think Digital.

Am 10. und 11. September 2025 verwandelt sich Deutschlands größte Fußballarena, der Signal Iduna Park in Dortmund, in ein Zentrum für Innovation und Austausch in der Druckindustrie: Nach seiner erfolgreichen Premiere im Vorjahr lädt der DIGITAL PRINTING SUMMIT 2025 erneut Druckdienstleister, Veredler und Weiterverarbeiter aus allen Bereichen der Druckbranche ein. Unter dem Motto „Wie Druckereien mit Digitalisierung und Digitaldruck erfolgreicher werden“ bietet die Veranstaltung jede Menge praxisnahe Einblicke in aktuelle Trends und Technologien.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet ein vielfältiges Programm mit Best Practices, Marktanalysen und Diskussionsrunden, die explizit die Perspektiven der Druckereien in den Mittelpunkt stellen. Exklusive Umfrageergebnisse zum Investitionsverhalten in Druckereien liefern wertvolle Informationen über aktuelle Branchenschwerpunkte und helfen Unternehmen, sich zukunftssicher aufzustellen.

Vorteile durch Digitalisierung

Wie der Digitalisierungsindex 2024 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) zeigt, sind Unternehmen mit einem höheren Digitalisierungsgrad tendenziell erfolgreicher als der Wettbewerb. In den letzten fünf Jahren ist die deutsche Wirtschaft um etwa 14 Prozent digitaler geworden. Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen Branchen und Regionen und den einzelnen Betrieben. Besonders Unternehmen mit fortgeschrittener Digitalisierung profitieren von höherer Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. In einer kundennahen Branche wie der Druckindustrie, deren „Rohstoff“ ja digitale Daten sind, ist eine starke Digitalisierung besonders wichtig.

Über den Tellerrand schauen

Der DIGITAL PRINTING SUMMIT bringt die Macher der Druckbranche zusammen – von Industrial Printing über Verpackungsdruck und Large Format Printing bis hin zu Akzidenz- und Publikationsdruck. Profitieren Sie vom Wissen anderer Segmente, entdecken Sie Best Practices rund um die Digitalisierung sowie den Digitaldruck und erfahren Sie, wie Sie Effizienz und Qualität in Ihrer Produktion gezielt steigern können. Knüpfen Sie wertvolle Kontakte, denken Sie neu und lassen Sie sich inspirieren – für innovative Geschäftsmodelle, frische Ideen und ein zukunftssicheres Druckunternehmen.

Speed Dating im Fußballstadion

Ein besonderes Highlight des DIGITAL PRINTING SUMMIT ist der erstmals veranstaltete Kollegenabend „Print & Connect“ am Vorabend des Kongresses. In entspannter Atmosphäre können Sie sich mit anderen Fachkollegen austauschen und neue Kontakte knüpfen – profitieren Sie von einem Speed Dating mitten im legendären Fußballstadion! Fußballfans können zusätzlich an einer Stadiontour teilnehmen.

Deep Dive: Break-out-Sessions

Neu sind dieses Jahr auch die „Break-out-Sessions” zu ausgewählten Themen, in denen Sie der Digitalisierung der Prozesse in der Druckproduktion in einem interaktiven Format auf den Grund gehen können. So profitieren Sie maximal vom DIGITAL PRINTING SUMMIT!

Die Topthemen des diesjährigen Events umfassen neue Geschäftsmodelle, KI und Automatisierung in der Druckindustrie, smarte Druckproduktionen, Recruiting sowie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

Der DIGITAL PRINTING SUMMIT in Dortmund ist ein Muss für alle, die die Zukunft der Druckindustrie mit ihren Unternehmen aktiv mitgestalten möchten. Freuen Sie sich auf eine Veranstaltung, bei der Sie wertvolle Einblicke erhalten und sich mit Kollegen und Branchenexperten austauschen können!

Der Early-Bird-Ticketverkauf ist eröffnet: Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Derzeit gibt es noch Tickets zum vergünstigten Early-Bird-Preis.

