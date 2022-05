Flexible Verpackungen

Aluflexpack übernimmt Teko

Die Aluflexpack AG hat einen Vertrag zur Übernahme von 80% von Teko unterzeichnet. Das Unternehmen ist auf flexible Verpackungen für die Molkerei- und Getränkeindustrie in der Türkei und angrenzenden Märkten spezialisiert.

Mit dieser Akquisition will Aluflexpack seine Position im wachsenden türkischen Markt weiter ausbauen. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Über den Transaktionspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Nettoumsatz von Teko betrug im Jahr 2021 rund 16 Mio. Euro. Das Unternehmen betreibt einen Produktionsstandort in Corlu in der Nähe von Istanbul, beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und bietet eine integrierte Wertschöpfungskette von der Folienlackierung über den Druck bis zur Veredelung.

„Die Übernahme von Teko markiert einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Expansionsstrategie: Das Unternehmen hat ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und eine führende Position auf dem Markt für gestanzte Deckel in der Türkei etabliert. Darüber hinaus ist es strategisch gut gelegen, um auch an Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika zu liefern. Unsere vorhandene Produktionspräsenz in der Türkei wird durch Teko ideal ergänzt“, sagt Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für die Endmärkte wie Kaffee und Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach, Schweiz, verfügt über acht Produktionsstandorte in Kroatien, Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Dezember 2021 auf 1342 Mitarbeiter.