Absolventenfeier bei Südpack

Berufliche Ausbildung

Am 24. Juli feierten insgesamt 25 Absolventinnen und Absolventen bei Südpack ihren Ausbildungsabschluss – und erhielten im Rahmen der schon traditionellen Zeremonie ihre Zeugnisse. 21 von ihnen starten nun bei dem Folien- und Verpackungshersteller in den verschiedenen Berufen ihre Karriere. Mit einer Übernahmequote von rund 84 Prozent liegt Südpack damit auch in diesem Jahr weit über dem von Statista ermittelten aktuellen Durchschnitt von 71 Prozent.

Auch wenn der Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung des Jahres 2022 eine geringere Zahl an Ausbildungsbetrieben in Deutschland konstatiert: Südpack bildet weiter ungebremst aus. Mehr noch: Mit rund 100 Ausbildungsstellen gehört das in Ochsenhausen ansässige Familienunternehmen zu den größten Ausbildungsbetrieben und auch zu den größten Arbeitgebern in der Region. „Wir freuen uns sehr, dass wir bei den klassischen Ausbildungsberufen und ebenso im Bereich des Dualen Studiums für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger nicht nur besonders attraktiv, sondern – wie der Blick auf die Abschlussquote zeigt – auch höchst erfolgreich sind“, unterstreicht Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin der Südpack Gruppe.

Ausbildung in vielen Berufen

Die Nachwuchsförderung im eigenen Haus ist für Südpack einer der wichtigsten Bausteine im Hinblick auf ein erfolgreiches, solides Wachstum. Ausgebildet werden u.a. Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachinformatiker Systemintegration, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker und Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen. Die Studierenden kommen aus den Bereichen BWL (Industrie, International Business sowie Spedition, Transport und Logistik), Wirtschaftsingenieurswesen, Wirtschaftsinformatik sowie Maschinenbau mit Schwerpunkt Kunststofftechnik.

Doch bevor der Ernst des beruflichen Lebens beginnt, feierten die Absolventinnen und Absolventen am 24. Juli erst einmal ausgelassen in der Lehrwerkstatt am Stammsitz in Ochsenhausen ihren Abschluss, nachdem Ausbildungsleiterin Dr. Stephanie Würfl und Carolin Grimbacher nach einer kurzen Ansprache die Abschlusszeugnisse sowie ein kleines Präsent überreicht hatten.

Philipp Seifert, Absolvent des Studienganges Maschinenbau mit Schwerpunkt Kunststofftechnik, wurde als einer der Besten seines Jahrgangs geehrt. Gleich drei Sonderpreise für herausragende Leistungen gingen an Bianca Fakler: Denn sie bestand ihre Ausbildung zur Industriekauffrau mit einem Notendurchschnitt von 1,0 – und hat daher auch unter anderem den Hilde-Frey-Stadtschulpreis erhalten, der jährlich die Leistungen der besten Schülerinnen und Schüler Biberacher Schulen honoriert.

Über Südpack

Südpack ist ein führender Hersteller von Hochleistungsfolien und Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie sowie von kundenindividuellen Compounds für technisch anspruchsvolle Anwendungsbereiche.

Der Hauptsitz des Familienunternehmens, das 1964 von Alfred Remmele gegründet wurde, befindet sich in Ochsenhausen. Die Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Polen, Indien, der Schweiz, den Niederlanden und den USA sind mit modernster Anlagentechnologie ausgestattet und fertigen nach höchsten Standards, unter anderem auch unter Reinraumbedingungen. Das weltweite Vertriebs- und Servicenetz stellt eine hohe Kundennähe sowie eine umfassende anwendungstechnische Betreuung in mehr als 70 Ländern sicher.

Mit seinem modernen Entwicklungs- und Anwendungszentrum am Hauptsitz in Ochsenhausen bietet das Unternehmen seinen Kunden eine optimale Plattform für die Entwicklung von individuellen und kundenspezifischen Lösungen sowie für die Durchführung von Anwendungstests.