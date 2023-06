Schneid- und Wickelanlage für Batteriefolien

Kampf

Batteriefolien müssen höchsten Qualitätsansprüchen entsprechen, weshalb dem Prozess des Schneidens und Wickelns eine große Bedeutung zukommt. Das Unternehmen Kampf mit Sitz in Wiehl ist nach eigenen Angaben führend im Bereich der Schneid- und Wickeltechnik und hat schon früh Maschinen wie das System TechSlitter für moderne Energiekonzepte vorgestellt, die weltweit in Produktion sind. Eine dieser Anlagen wurde kürzlich beim schwedischen Unternehmen Gränges installiert.

Schneiden und Wickeln von Kathodenfolien

Um den hohen Anforderungen der Batteriehersteller gerecht zu werden, erfolgt das Schneiden und Wickeln der Kathodenfolie auf einem TechSlitter. Dieses Maschinenkonzept basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich der Maschinen für die Aluminiumfolienverarbeitung und Anoden-/Kathodentechnologie. Der TechSlitter ermöglicht Aufwickeldurchmesser bis zu 800 mm und Schnittbreiten ab 200 mm – mit einem Schneidverfahren, das die Folie nahezu partikelfrei schneidet. Die Maschine kann mit allen für die Batteriefolienproduktion erforderlichen Messsystemen ausgestattet werden.

Wachsende Nachfrage nach Batteriekomponenten

Gränges ist ein Entwickler von leichten und nachhaltigen Aluminiumprodukten. Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne für die weltweite Markteinführung von Batterie-Kathodenfolien und treibt diese in großen Schritten voran: Asien im Jahr 2022, Europa im Jahr 2023 und Amerika im Jahr 2024. Eine kürzlich geschlossene Vereinbarung mit einem weltweit führenden Batteriehersteller beansprucht die ursprünglich geplante Produktionskapazität in Europa. Um das hohe Tempo beizubehalten, investiert Gränges in die Verdoppelung seiner Kapazität in Finspång, Schweden, um die wachsende Nachfrage nach Batteriekomponenten in Europa zu decken. Diese neue Kapazität soll bereits im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden.