Strategische Partnerschaft mit W&H und Erweiterung des Hauptsitzes

Kampf GmbH

Seit dem 1. Januar 2025 besteht eine Kooperation zwischen der Kampf GmbH, Atlas Converting und Windmöller & Hölscher (W&H) in der Flexible-Packaging-Industrie.

Individuelle Lösungen

Laut Kampf werden Kunden und Interessenten aus der Flexible-Packaging-Branche in Italien, der Asien-Pazifik-Region – insbesondere in Thailand, Indonesien, den Philippinen und Vietnam – sowie in Südamerika, darunter Brasilien, Kolumbien und Ecuador, künftig von den Experten von W&H betreut.

“Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, noch gezielter maßgeschneiderte Lösungen für die Flexible-Packaging-Industrie anzubieten und unseren Kunden eine optimierte Betreuung durch erfahrene Spezialisten zu gewährleisten”, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Erweiterung für mehr Effizienz und Interaktion

Zusätzlich ist eine Erweiterung des Hauptsitzes in Wiehl vorgesehen, die zwei hochmoderne Einrichtungen umfasst: ein Customer Experience Center mit 3.000 m² Fläche und ein Logistikzentrum mit rund 2.500 m² Lagerkapazität. Das Customer Experience Center, unter dem Namen “THE LINQ – Home of Slitting and Winding by Kampf”, wird ein Technikum mit Maschinenpark sowie ein Dialogzentrum für Interaktion, Konferenzen und Schulungen mit integrierter moderner Kantine beherbergen.

“Diese neuen Gebäude werden die Zusammenarbeit mit unseren Kunden revolutionieren und unsere betriebliche Effizienz steigern, wodurch unser Engagement für Innovation und Kundennähe unterstrichen wird”, so das Unternehmen. Der Grundstein für den neuen Gebäudekomplex wurde im Oktober 2024 gelegt, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Unternehmensangaben zufolge beträgt die Gesamtinvestition rund 11 Millionen Euro.

Um maximale Transparenz zu gewährleisten, stellt die Kampf GmbH eine speziell eingerichtete Website zur Verfügung, auf der Interessierte den Baufortschritt verfolgen können. Dort werden zudem Informationen zu möglichen Einschränkungen und Auswirkungen für verschiedene Interessengruppen bereitgestellt sowie Möglichkeiten zum Dialog geboten.

Über Kampf

Die Kampf GmbH ist seit mehr als 100 Jahren führend in der Schneid- und Wickeltechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in Wiehl bei Köln beschäftigt weltweit rund 650 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften in den USA, China, Indien und Großbritannien sowie internationalen Vertriebs- und Servicebüros global aufgestellt.

Das Produktportfolio umfasst Schneid- und Wickelmaschinen, Rollenschneider und Schmalschneidmaschinen für die Verarbeitung von bahnförmigen Kunststofffolien, Verbundmaterialien, Laminaten und Aluminiumfolien sowie Vliesstoffen, Etikettenmaterial, Kondensator- und Separatorfolien und veredelten Papieren. Darüber hinaus optimiert Kampf durch vernetzte Maschinen, Automatisierung, Digitalisierung und umfassende Dienstleistungen die Produktionseffizienz seiner Kunden.

Die zur Kleinewefers-Gruppe gehörende Jagenberg AG mit Sitz in Krefeld fungiert als strategische Management-Holding. Die Jagenberg-Gruppe konzentriert sich auf den Bereich Industrial Solutions, zu dem Maschinen und Anlagen, Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie digitale Lösungen für die Verarbeitung bahnförmiger Materialien wie Folien, Textilien oder Papier gehören. Sie beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter in 23 operativen Tochtergesellschaften in Europa, Asien und den USA.