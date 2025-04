Zusammenschluss von Atlas Converting North America und Kampf Machinery Corporation

Druckweiterverarbeitung: Rollenschneider

Zum 1. April 2025 firmierten die beiden US-amerikanischen Standorte Atlas Converting North America Inc. (Charlotte, NC) und Kampf Machinery Corporation (Windsor, CT) unter dem gemeinsamen Namen Kampf Machinery North America Inc.

Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der „One Face to the Customer“-Strategie der Kampf GmbH und Atlas Converting Ltd. Ziel ist es, interne Prozesse zu optimieren, die Marktpräsenz nachhaltig zu stärken und die Interaktion mit Kunden weiter zu verbessern.

Beide Standorte bleiben erhalten. Sämtliche Mitarbeiter wurden aktiv in den Integrationsprozess eingebunden. Durch die Zusammenführung von Kompetenzen werden künftig schnellere Reaktionszeiten, effizientere Abläufe und ein erstklassiger Kundenservice ermöglicht.

Kunden profitieren von einem einheitlichen Markenauftritt, der den Zugang zu Serviceleistungen vereinfacht und konsistent gestaltet. Die neue gemeinsame Firmierung unterstreicht das klare Bekenntnis zur Kundenzentrierung sowie zur langfristigen Stärkung der Marke als verlässlicher, qualitativ hochwertiger und innovativer Technologieführer.

Zur wirksamen Kommunikation dieses Zusammenschlusses wurde am 1. April 2025 eine umfassende Multichannel-Kampagne unter dem Motto „UNITED, WE SLIT“ gestartet.