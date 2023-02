Papierstandort Hylte verkauft

Stora Enso

Stora Enso hat eine Vereinbarung über die Veräußerung seines schwedischen Papierproduktionsstandorts in Hylte unterzeichnet. Nach Abschluss der Transaktion wird Sweden Timber den Standort betreiben. Der Unternehmenswert beläuft sich auf rund 18 Millionen Euro.

Hinsichtlich des Papierstandorts Anjala in Finnland hat Stora Enso beschlossen, den Veräußerungsprozess einzustellen. Mit der Transaktion des Standorts Hylte und der Einstellung der Veräußerung von Anjala schließt Stora Enso den im März 2022 angekündigten Plan ab, sich von vier der fünf Papierproduktionsstandorte zu trennen. Im Einklang mit der Strategie konzentriert sich Stora Enso auf das langfristige Wachstum seiner erneuerbaren Produkte in den Bereichen Verpackung, Baulösungen und Biomaterialien.

Der Papierstandort Anjala wird zusammen mit dem verbleibenden Papierstandort Langerbrugge in Belgien zunächst in die Division Packaging Materials integriert. Anjala arbeitet bereits heute mit dem benachbarten Stora Enso-Standort Ingerois zusammen, um Synergien bei der Rohstoff- und Energieversorgung zu nutzen. Für den Standort Langerbrugge wird die laufende Machbarkeitsstudie für eine mögliche Umwandlung einer der beiden Papierlinien des Standorts in eine Verpackungsmateriallinie voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen.

Die verbleibenden Standorte Anjala und Langerbrugge werden weiterhin Papier produzieren. Die bereits früher bekannt gegebene Vereinbarung über die Veräußerung des Papierstandorts Maxau in Deutschland an Schwartz Produktion wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen.