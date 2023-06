Alternative Rohstoffquelle für Kunststoff PETG

UPM Biochemnicals/Selenis

PETG bildet die Grundlage vieler Verpackungen und Gebrauchsgüter, wird aber aus fossilem Erdöl hergestellt. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wollen UPM Biochemical und Selenis, eine Tochtergesellschaft des Herstellers für Spezialpolyester IMG Group, das Material künftig aus nachhaltig erzeugter, erneuerbarer Biomasse gewinnen.

Ziel der Partnerschaft ist die Herstellung von nachhaltigem Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG), das etwa in Kosmetik- und Körperpflegeverpackungen sowie Gebrauchsgütern und Schrumpffolien zum Einsatz kommt. UPM wird Selenis mit Bio-Mono-Ethylen-Glykol (Bio-MEG) namens UPM Bio Pura aus seinem neuen Werk in Leuna beliefern, das die Grundlage für die Produktion von Bio-PETG ist. In Leuna errichtet UPM die weltweit erste Bioraffinerie im industriellen Maßstab. In dieser Anlage wird Forstbiomasse aus nachhaltig bewirtschafteten und zertifizierten Wäldern der Region in nachhaltige Biochemikalien umgewandelt, ohne dass diese Biomasse in Konkurrenz zu Nahrungsmittelressourcen steht. Dies ermöglicht den Herstellern, ihre Emissionsziele neu zu definieren und kann dazu beitragen, ihre Scope-3-Emissionen durch die Umstellung von fossilen auf nachwachsende Rohstoffe deutlich zu reduzieren.

Anzeige

Die eingesetzte Technologie