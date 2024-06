Thimm stärkt Standort Alzey mit neuer Digitaldruckanlage

HP PageWide T1195i Press in Betrieb genommen

Gemeinsam mit Politik, Medienvertretern, Mitarbeitenden und zahlreichen Kunden weihte der Verpackungshersteller Thimm feierlich seine neue Digitaldruckanlage am Standort Alzey ein. Mit der Investition in die neue Maschine verstärkt das Unternehmen seine Druckkompetenz im digitalen Rollenvordruck (Preprint) und eröffnet damit seinen Kunden nicht nur hochwertigen Verpackungsdruck, sondern auch die Digitalisierung ihrer Lieferketten.

Erfolgreich in Betrieb genommen

Die PageWide T1195i Press von HP, eine der innovativsten Digitaldruckanlagen Europas, wurde in den vergangenen Monaten am Standort in Alzey erfolgreich in Betrieb genommen und nun über drei Tage lang offiziell eröffnet und eingeweiht. Nachdem am Mittwoch, den 12.06.2024, bereits Vertreter der lokalen Politik und Wirtschaft sowie Journalisten aus Fach- und Regionalpresse vorab einen Blick auf die neue Anlage werfen konnten, folgte am Donnerstag die feierliche Einweihung der Anlage gemeinsam mit 150 Thimm-Kunden aus der Konsumgüterbranche. Abgerundet wurde die Eröffnung schließlich am Freitag mit einer internen Tagung für Vertriebsmitarbeitende von Thimm, die ebenfalls einen praxisnahen Einblick in die neue Anlage und das Thema Digitaldruck bekamen. An allen Tagen zeigten sich die Besucher nicht nur beeindruckt von der innovativen Anlage, sondern vor allem von der zukunftsgerichteten Strategie, die das Unternehmen mit seinem konsequenten Fokus auf die Digitaldrucktechnologie verfolgt.

Internet of Packs

„Wir haben ein klares Ziel vor Augen“, betont CEO Kornelius Thimm. „Wir wollen den Digitaldruck massentauglich machen und weitere Produktportfolios erschließen. Thimm-Kunden werden von noch geringeren Vorlaufszeiten, effizienten und nachhaltigen Produktionsprozessen und flexibler Gestaltung ihrer Druckbilder ohne Mindestbestellmengen profitieren. Zudem tragen wir mit digital bedruckten Verpackungen zur Digitalisierung von Lieferketten bei, was in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Damit treiben wir konsequent unsere Vision vom ‚Internet of Packs‘ voran – der Vernetzung jeglicher Prozesse, Maschinen und Gegenstände im Verpackungsmanagement, ermöglicht durch digital bedruckte Verpackungen.“

Hybiddruck und Wellpappenanlage

Die neue Maschine im Alzeyer Werk bietet eine deutlich höhere Kapazität an hochwertigem und nachhaltigem Verpackungsdruck als gängige Druckanlagen. Dank zwei zusätzlicher analoger Farbwerke ermöglicht sie zudem Hybriddruck, bei dem die Vorteile des Digitaldrucks mit den Möglichkeiten des Analogdrucks wie Spot- und Vollflächenlackierung kombiniert werden können. Eine weitere Besonderheit stellt die Position der PageWide T1195i Press im Werkslayout dar: Sie wurde in direkter Nähe zur bestehenden Wellpappenanlage aufgebaut und installiert. Damit können die vorbedruckten Papierbahnen ohne Zeitverlust oder Transportwege direkt zur Wellpappenproduktion weitergeleitet werden.

Mit der Investition setzt das Unternehmen zudem ein klares Zeichen für die Zukunft und Entwicklung des Unternehmensstandortes in Alzey – als Arbeitgeber und als Ausbildungsunternehmen. Das Familienunternehmen Thimm feiert in diesem Jahr sein 75. Jubiläum, das Werk in Alzey wurde im Jahr 1980 als damals dritter Standort erbaut. Aktuell beschäftigt Thimm in Alzey rund 150 Mitarbeitende, darunter sechs Auszubildende. Deutschlandweit sind rund 100 Auszubildende bei Thimm beschäftigt.

„Unser Anspruch bei Thimm ist es, gemeinsam mit unseren Kunden ihre aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anzugehen und ihnen innovative und einfache Lösungen zu bieten – so wie wir es bereits seit 75 Jahren erfolgreich tun. Durch die Investition in diese neue Anlage in Alzey geht Thimm erneut als Pionier in der Wellpappenbranche voran: Mit dem Digitaldruck bieten wir Antworten auf die logistischen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen unserer Kunden und stehen ihnen damit als verlässlicher und innovativer Partner für eine erfolgreiche Zukunft zur Seite – auch und insbesondere in herausfordernden Zeiten“, fasst Kornelius Thimm abschließend zusammen.

Über Thimm

Thimm ist ein führender Lösungsanbieter für Verpackung und Distribution von Konsumgütern. Das nachhaltige Lösungsportfolio umfasst Transport- und Verkaufsverpackungen aus Wellpappe, hochwertige Verkaufsaufsteller (Displays) sowie Druckprodukte für die industrielle Weiterverarbeitung. Mit innovativen, einfachen und nachhaltigen Lösungen hilft Thimm seinen Kunden, sich am Markt zu differenzieren und zu individualisieren. Dazu sieht das Familienunternehmen auf seinem strategischen Weg „Thimm 2030“ ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen der Zukunft vorher und löst sie. Der Anspruch von Thimm ist es, Kunden immer die einfachste und beste Lösung zu bieten. Diese starke Kundenorientierung treibt die Innovationskraft und den Pioniergeist des Unternehmens an. Dafür wird konsequent in den Ausbau der Marktpräsenz sowie in zukunftsweisende Technologien wie den Digitaldruck investiert. Das 1949 gegründete Familienunternehmen beschäftigt aktuell rund 2.500 Mitarbeitende an 12 Standorten in Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien und Tschechien und erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von rund 723 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.thimm.com.