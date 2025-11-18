Screen Europe mit neuer Webplattform

Neue Website bietet modernes Nutzererlebnis und präsentiert digitale Inkjet-Innovationen für die EMEA-Region

Screen Europe hat seine vollständig überarbeitete Website vorgestellt. Die neue Plattform bietet Besuchern ein modernes, intuitives und informationsreiches Nutzererlebnis und präsentiert die neuesten Technologien des Unternehmens sowie seine wachsende Marktpräsenz in der EMEA-Region.

Die Website ist mehr als ein rein visuelles Update. Sie unterstreicht die Rolle von Screen als führender Anbieter digitaler Inkjet-Drucklösungen und zeigt das erneuerte Engagement des Unternehmens, effektiv und persönlich mit Kunden und Partnern zu kommunizieren.

In den vergangenen Jahren hat Screen Europe seine Aktivitäten in mehreren Segmenten der Druckindustrie ausgebaut. Neben der etablierten Präsenz im digitalen Akzidenz- und Etikettendruck erschließt das Unternehmen neue Märkte wie flexible Verpackungen und Beipackzetteldruck für die Pharmaindustrie. Neue regionale Vertriebsleiter und eine engere Zusammenarbeit mit lokalen Händlern sorgen dafür, dass Kunden eine schnelle und marktorientierte Vertriebs- und technische Unterstützung erhalten. Parallel dazu belebt Screen das Geschäft im Bereich Computer-to-Plate (CtP) und bekräftigt damit seine langfristige Unterstützung von Offsetdruckereien.

Die neue Plattform spiegelt zudem die Einführung mehrerer innovativer Digitaldrucklösungen wider, darunter Hochgeschwindigkeitssysteme für Transaktions- und Direktmail-Anwendungen, die erste wasserbasierte Inkjet-Etikettendruckmaschine von Screen sowie moderne Lösungen für nachhaltige, papierbasierte flexible Verpackungen und für industrielle Kunststofffolien, die digitale Agilität mit hoher Leistung verbinden. Juan Cano, Marketing Director bei Screen Europe, erklärt: „Unsere neue Online-Präsenz spiegelt wider, wer wir heute sind: ein innovatives, kundenorientiertes Team, das gezielte Lösungen für dynamische Drucksegmente bietet.“

Die Website kombiniert modernes Design mit einer intuitiven Struktur, die es Partnern erleichtert, relevante Informationen zu finden und neue Lösungen zu entdecken. Jede Seite wurde visuell ansprechend und informativ gestaltet, um die professionelle Ästhetik und Detailgenauigkeit von Screen widerzuspiegeln. Neben überarbeiteten Inhalten bietet die Plattform neue Ressourcen, darunter umfassende Informationen zu Druckanwendungen, Technologievorstellungen, aktualisierte Produktseiten sowie Hintergrundinformationen zu Unternehmensgeschichte, Kerntechnologien und Nachhaltigkeitsprogrammen. Besucher können sich direkt für Vorführungen im Inkjet Innovation Center anmelden, Kontakt zu Service- und Support-Teams aufnehmen oder aktuelle Produktinformationen abrufen.

Die Website soll kontinuierlich erweitert werden, unter anderem um Kundenfallstudien, Videotestimonials und eine umfassende Wissensdatenbank zum digitalen Inkjet-Druck. Juan Cano betont: „Unsere neue Website steht für Transparenz, Innovation und Kundenerfolg – Werte, die Screen definieren und unser Handeln leiten.“

Die neue Website ist unter Screeneurope.com verfügbar.