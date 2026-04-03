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Kombi-Pack von Faller Packaging senkt Kosten und steigert Prozesseffizienz

Faltschachtel und Packungsbeilage als Einheit

von Ansgar Wessendorf,
Faltschachtel und Packungsbeilage als Einheit
Das Kombi-Pack von Faller Packaging vereint Faltschachtel und Packungsbeilage: weniger Schnittstellen, hohe Prozesssicherheit, nachhaltige Verpackung (Quelle: Faller)

Mit dem Kombi-Pack führt Faller Packaging Faltschachtel und Packungsbeilage in einer vorkonfektionierten Verpackungseinheit zusammen. Die 2-in-1-Lösung zielt darauf ab, die Total Cost of Ownership (TCO) sowie die Overall Equipment Effectiveness (OEE) entlang der Verpackungslinie zu beeinflussen. Hintergrund ist, dass ein wesentlicher Teil der Kosten im laufenden Betrieb entsteht – etwa durch Abstimmung mehrerer Komponenten, Qualitätskontrollen oder Stillstände an der Linie.

Pharmahersteller und CDMOs stehen vor steigenden regulatorischen Anforderungen, zunehmender Variantenvielfalt und kleineren Losgrößen. Diese Entwicklungen erhöhen die Komplexität von Verpackungsprozessen. Kosten entstehen dabei häufig weniger im Einkauf einzelner Komponenten, sondern im Zusammenspiel der Prozesse während der Verarbeitung.

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Reduzierte Schnittstellen im Verpackungsprozess

Faller Packaging integriert die Packungsbeilage automatisiert und GMP-konform per Heißleim in die Faltschachtel. Dadurch entsteht eine vorkonfektionierte Verpackungseinheit, bei der Faltschachtel und Beilage gemeinsam an die Verpackungslinie geliefert werden. Separate Zuführsysteme für die Beilage können dadurch entfallen, ebenso einzelne Abstimmungs- und Prüfprozesse.

Die Integration kann den Bedarf an technischen Aggregaten entlang der Linie reduzieren. Damit verbunden sind potenziell weniger Störquellen sowie veränderte Anforderungen an Rüst- und Wartungsprozesse. Nach Angaben des Unternehmens lässt sich die Lösung in bestehende Verpackungslinien integrieren, ohne dass in der Regel zusätzliche Maschinen oder Zuführsysteme erforderlich sind.

Auch die Beschaffung verändert sich: Faltschachtel und Packungsbeilage werden als kombinierte Einheit bestellt und angeliefert. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Bestell- und Wareneingangsprozesse.

Auswirkungen auf Logistik und Lagerhaltung

Die Kombination beider Komponenten in einer Einheit wirkt sich auch auf Lagerhaltung und Materialbereitstellung aus. Statt zwei Verpackungskomponenten werden Faltschachtel und Beilage gemeinsam disponiert und gelagert. Dies verändert das Bestandsmanagement und die Materialbereitstellung an der Linie.

Da Faltschachtel und Beilage aus papierbasierten Materialien bestehen, bleibt die Verpackungseinheit ein Monomaterialsystem. Dadurch ergeben sich Veränderungen bei Transport- und Handlingprozessen innerhalb der Lieferkette.

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