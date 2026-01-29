Digitaldruck im Aufschwung: HP profitiert von strukturellem Wandel

Marktbericht Industrie-Print

Achtzehn Monate nach der Drupa 2024 zeichnet sich ein klarer Trend ab: Der Digitaldruck hat sich vom ergänzenden Verfahren zum tragenden Element industrieller Druckproduktion entwickelt. Druckdienstleister weltweit investieren verstärkt in automatisierte Plattformen, steigern ihre digitalen Druckvolumina und setzen zunehmend auf software- und KI-gestützte Workflows. Der Wandel betrifft gleichermaßen den Akzidenz-, Etiketten- und Verpackungsdruck.

Nach Angaben von HP Industrial Print ist die Nachfrage nach digitalen Drucklösungen weiterhin hoch. Viele Unternehmen nutzen die Zeit nach der Drupa, um Produktionsprozesse grundlegend neu auszurichten. Automatisierung, Cloud-Anbindung und datengetriebene Steuerung gewinnen dabei deutlich an Bedeutung. Für Haim Levit, Senior Vice President und Division President bei HP Industrial Print, markierte die Drupa 2024 einen Wendepunkt: Statt inkrementeller Verbesserungen beobachtet HP seither eine tiefgreifende Neugestaltung industrieller Druckprozesse.

So gewinnt der digitale Etikettendruckgewinnt weiter an Gewicht. Systeme wie die HP Indigo V12 übernehmen immer häufiger Kernvolumina und überzeugen durch hohe Geschwindigkeit, einen hohen Automatisierungsgrad und konstante Druckqualität.

Auch im Bereich Verpackung zeigt sich die Dynamik des digitalen Wandels. Insbesondere flexible Verpackungen profitieren von den Stärken digitaler Verfahren: kürzere Produktlebenszyklen, steigender Bedarf an Personalisierung und die Notwendigkeit schneller Markteinführungen. Mit LEP- und LEPx-Technologien ermöglicht HP eine industrielle Digitalproduktion, die analoge Verfahren nicht nur ergänzt, sondern in bestimmten Anwendungen zunehmend ersetzt.

„Marktforscher bestätigen diese Entwicklung. Laut IDC gibt HP weiterhin das Tempo im industriellen Digitaldruck vor. Die Kombination aus LEP- und LEPx-Technologien und einer weltweit stark cloud-vernetzten installierten Basis verschaffe Druckdienstleistern die nötige Produktivität und Prozesssicherheit für digitale Hochgeschwindigkeitsumgebungen“, so Tim Greene, Research Director bei IDC.

Große internationale Druckunternehmen setzen ebenfalls auf HP-Technologie, um ihre Produktionsnetzwerke zu optimieren. RRD kombiniert HP PageWide- und Indigo-Systeme, um Durchlaufzeiten zu verkürzen, den Energieverbrauch zu senken und die Kosteneffizienz zu steigern.

Darüber hinaus zeigen Partnerschaften wie jene mit Canva, wie sich digitale Druckinfrastruktur mit kreativen Plattformen verbinden lässt. HP ermöglicht es, personalisierte Designs in großen Stückzahlen lokal und bedarfsgerecht zu produzieren.

Der Ausblick fällt eindeutig aus: Digitaldruck entwickelt sich zunehmend zum industriellen Standard. Druckereien und Produktionsdienstleister nutzen digitale Technologien, um zu skalieren, Prozesse zu automatisieren und neue Geschäftsmodelle aufzubauen. HP kündigt an, diesen Transformationsprozess weiterhin mit Innovationen, intelligenten Workflows und einem hohen Automatisierungsgrad aktiv zu begleiten.