Pamarco Europe ernennt Markus Dammann zum Sales Director Europe

Rasterwalzen

Pamarco Europe (GmbH) hat Markus Dammann zum Sales Director Europe berufen. Dammann verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Vertriebserfahrung im Maschinenbau, mit Schwerpunkten auf strategischem Wachstum, globaler Vertriebsstrukturierung und Teamführung.

Unter seiner Leitung wird der europäische Vertrieb weiterentwickelt, insbesondere im Bereich Key-Account-Management, OEM-Partnerschaften und der Koordination von Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

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Pamarco Europe geht auf die 1946 von David Killary und Bill Donohue gegründete Paper Machinery & Research Corporation zurück. Das Unternehmen ist seitdem im Bereich Rasterwalzentechnologie tätig und hat sich zu einem Anbieter entwickelt, der Rasterwalzen, Zubehör, Reinigungslösungen und Walzenprüfungen weltweit anbietet.

Dammanns Ernennung fällt in eine Phase, in der das Unternehmen seine Vertriebsstruktur auf europäischer Ebene ausrichtet und internationale Aktivitäten koordiniert.