Print Solutions startet Screen-Vertrieb in Bulgarien

Stärkung des bulgarischen Druckmarktes durch digitale Inkjet- und CTP-Technologien

Screen Europe hat Print Solutions Ltd. als neuen Vertriebspartner für Bulgarien ernannt. Die Partnerschaft ermöglicht bulgarischen Druckereien direkten Zugriff auf das gesamte Portfolio digitaler Inkjet-Drucksysteme und Computer-to-Plate-Lösungen (CTP) für den Offsetdruck von Screen und unterstützt den Markt durch lokale Expertise und umfassenden Workflow-Support.

Print Solutions, 2013 gegründet, ist ein familiengeführtes Unternehmen, das zunächst als Anbieter von Verbrauchsmaterialien aktiv war und führende europäische Tintenhersteller vertrat. Seit 2017 bietet das Unternehmen auch technische Dienstleistungen an und betreut mit einem eigenen Ingenieurteam ein wachsendes Portfolio an Druck- und Weiterverarbeitungssystemen in Bulgarien. „Wir freuen uns über die direkte Zusammenarbeit mit Screen“, sagt Deyan Grudev, Commercial Director von Print Solutions. „Mit unserem Team können wir komplette digitale Produktionsworkflows – vom Druck bis zur Weiterverarbeitung – umfassend unterstützen.“

Anzeige

Der bulgarische Druckmarkt befindet sich derzeit in einem Transformationsprozess. Die Zahl kleinerer Druckereien sinkt, qualifizierte Offsetdrucker sind schwer zu finden, und viele Unternehmen passen ihre Produktions- und Profitabilitätsmodelle an die wachsende Nachfrage nach kleineren, flexiblen Auflagen an. Gleichzeitig wächst der Export gedruckter Produkte wie Akzidenz-, Pharma-, Etiketten- und Verpackungsdruck in ganz Europa. Digitale Inkjet-Systeme ergänzen bestehende Offsetlinien und bieten die erforderliche Flexibilität, kurze Rüstzeiten und gleichbleibende Qualität, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Print Solutions wird künftig das gesamte Portfolio von Screen in Bulgarien vertreten. Dazu gehören Systeme für Akzidenz- und Buchdruck, Etikettendruck sowie flexiblen Verpackungsdruck und die etablierten CTP-Lösungen. Die Partnerschaft adressiert auch die bisher uneinheitliche Einführung digitaler Technologien in Bulgarien. Screen-Systeme stehen für Zuverlässigkeit, Druckqualität und langfristige Stabilität, während Print Solutions für lokalen Support, praxisgerechte Beratung und umfassende Kundenbetreuung sorgt.

„Wir haben in Screen einen Partner gefunden, der wie wir auf langfristigen Kundenerfolg und praxisgerechte Lösungen setzt“, erklärt Deyan Grudev. Ziel sei es, den bulgarischen Druckmarkt durch Innovation, neue Geschäftsmodelle und nachhaltiges Wachstum zu stärken.