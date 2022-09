Jeder Produktionsschritt zählt: Prozessoptimierung im Digitaldruck

Xeikon

Optimale Produktionsabläufe erfordern ein durchdachtes Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile und beginnen bereits mit den vorgelagerten Prozessen. Die Installationen von Xeikon lassen erkennen, wie sich Kleinauflagen von selbst anspruchsvollen Verpackungen und Etiketten effizient organisieren lassen – von der Auftragserstellung bis hin zum Digitaldruck, Laserstanzen und Verifizierung.

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, müssen die Druckkosten unter Kontrolle bleiben. Noch wichtiger ist allerdings, dabei die gesamten Produktionskosten, von der Auftragserstellung bis zum fertigen Produkt, zu berücksichtigen. Da Verpackungen und Etiketten für den Betrieb vieler Unternehmen einsatzkritisch sind, kann deren Erstellung Kosten und Möglichkeiten der gesamten Produktionskette beeinflussen.

Dabei gibt es mehrere Faktoren, die den Produktionsablauf zusätzlich belasten, da Unternehmen flexibler arbeiten und günstige Gelegenheiten ergreifen müssen. Die wesentlichen Faktoren sind:

Herstellung kleinerer Chargen

Reduzierte Lagerbestände

Kürzere Auftragszeiten

Häufige Änderungen der Gestaltung oder Produktmerkmale, Sonderausgaben und dergleichen

Es hat sich gezeigt, dass analoge Verfahren durch die sich wandelnden Geschäftsbedürfnisse an Effektivität verlieren. Stattdessen wird eine durchdachte, umfassende Produktionslösung benötigt, die die Druck-, Verarbeitungs- und Prüfabläufe digital bewältigt und Prozesse automatisch startet, um Zeit- und Arbeitsaufwand gering zu halten.

Die intelligente Automatisierung von Prozessen

Ein effizienter Produktionsfluss beginnt weit vor einer digitalen Druckmaschine. Das Frontend einer Digitaldruckmaschine lässt sich in ein betriebsweites ERP-System einbinden. Mit solchen Systemen können Unternehmen bestellte Produkte, die für den Versand vorbereitet werden müssen, nachverfolgen. Je nach Bestellung können Druckaufträge täglich für die Herstellung der notwendigen Verpackungen und Etiketten vorbereitet werden. Mit Unterstützung von Software-Entwicklern kann Xeikon Lösungen programmieren, die im Bestellsystem des Unternehmens integriert sind und JDF-Jobtickets und Druckdateien ohne manuelle Eingriffe erstellen. Die druckrelevanten Daten werden direkt aus dem ERP-System übernommen und an das digitale Frontend Xeikon X-800 übermittelt.

Auch ohne die Einbindung eines ERP-Systems gibt es viele Software-Lösungen, welche die Druckproduktion rationalisieren und optimieren. Die Software des digitalen Frontends von Xeikon stellt die Aufträge so zusammen, dass das Maschinenformat und die Weiterverarbeitungsgeräte bestmöglich, unter Berücksichtigung der Lieferfristen und anderer Parameter, ausgenutzt werden. Beim Step-and-Repeat wird die endgültige Anordnung der Druckgrafiken (Stichwort: Ausschießen) festgelegt. Bei Bedarf erhalten Etiketten zusätzliche variable Daten zugewiesen. Bei sehr geringen Mengen werden beim Druck oftmals mehrere Bahnen benötigt, um die Produktivität und die Breite der Xeikon-Druckmaschine voll auszunutzen und die weitere Verarbeitung zu erleichtern. Diese Optimierung übernimmt die Varilane Software des X-800 Frontends.

Darüber hinaus erstellt das digitale Frontend eine spezifische Auftragskennung (ID) und platziert DataMatrix-Codes (DMC) zu Beginn und Ende eines jeden Auftrags auf einer Bahn. Diese Daten werden für die automatische Konfiguration der Finishing- und Kontrollsysteme genutzt und ermöglichen die durchgängige Überwachung eines Ablaufs, in dem ganz oder teilweise auf Bedienereingriffe verzichtet werden kann. Zum Schluss erstellt die Vectorizer Software von Xeikon die Stanzkonturen für die Laserstanze und speichert diese Konturdateien auf einem Server, der sie an die Laserstanze übermittelt. Alle diese Prozesse laufen automatisch ab, um die Druckvorstufe und die Maschinenbediener zu entlasten und sicherzustellen, dass alle Aufträge fehlerfrei verarbeitet werden.

Im Gegensatz zu Flexo- und Offset-Druckmaschinen erfordern digitale Druckmaschinen von Xeikon keine Rüstzeit und erzeugen keine Anlaufmakulatur. Sie ermöglichen die rentable Produktion von Kleinstauflagen bis zu einem einzigen Exemplar, wodurch es möglich wird, mit Nullbeständen zu arbeiten. Xeikon-Druckmaschinen sind skalierbar und daher mühelos an die Stückzahlen kleiner bis mittlerer Auflagen anpassbar. Auch das Farbmanagement lässt sich automatisieren und bei Bedarf kann über eine fünfte Druckstation eine Sonderfarbe hinzufügt werden. Die von Xeikon angebotenen Color Services ermöglichen dem Kunden, bei Markenfarben eine größere Vorhersagbarkeit und Wiederholbarkeit zu erzielen sowie Referenzfarben abzustimmen.

Die digital bedruckten Etikettenrollen werden in eine oder mehrere Laserstanzen geladen. Der Einsatz von Laserstanzen erwies sich als die effektivste und beste automatische Lösung für die Herstellung von Etiketten auf Rollenbasis. Die Laserstanze liest zu jedem Auftragsbeginn und auf jeder Materialbahn den DMC-Code aus, um automatisch die richtigen Stanzdateien zu laden. Auch kann die Laserstanze dynamisch zwischen verschiedenen Formaten auf der Materialbahn und sogar zwischen den einzelnen Bahnen wechseln. Zudem trennt die Laserstanze die Materialbahn in Abhängigkeit von den einzelnen Längsbahnen in fertige Rollen auf.

Manche Druckanwendungen erfordern eine Verifizierung. Auch hier kann der Prüfablauf automatisch abgewickelt werden. Mit Hilfe eines Barcodes wird zu Beginn eines jeden Auftrags das Verifizierungssystem erstellt. Rückmeldungen erfolgen automatisch über ein Auftragsmanagement-System.

Einsparungen beim Arbeitsaufwand und darüber hinaus

Die Druck- und Finishinglösungen von Xeikon kommen bereits in vielen Verpackungs- und Etikettenmärkten zum Einsatz. Die maßgeblichen Vorteile dieser Geräte werden täglich unter Beweis gestellt:

Weniger Arbeitsaufwand in der Druckvorstufe und geringerer Rüstaufwand für Druckmaschine und Weiterverarbeitungsanlagen

Geringere Fehlerquote und komplett rückverfolgbare Produkte

Weniger Materialabfall

Kurze Rüstzeiten, die eine Just-In-Time-Produktion ermöglichen

Die Arbeitseinsparung reduziert nicht nur die Kosten, sie entlastet darüber hinaus Mitarbeiter von einfachen, monotonen Aufgaben, so dass diese sich auf die Aufgaben konzentrieren können, die für das Unternehmen Mehrwert schaffen. Das Anwerben neuer Mitarbeiter kann sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt als schwierig erweisen, was die Automatisierung von Prozessen um so wichtiger macht. Lieferzeiten von mehreren Wochen mit analogen Verfahren und konventionellen Stanz- und Weiterverarbeitungsmethoden wurden mit integrierten digitalen Lösungen auf wenige Stunden reduziert.

Um eine optimale Produktion zu erreichen, muss die komplette Produktionskette berücksichtigt werden. Es reicht nicht aus, sich mit der Effizienz der einzelnen Schritte zu befassen; vielmehr ist es notwendig geworden, die Prozesse zwischen den Produktionsschritten zu optimieren. Dies vermeidet unnötige Eingriffe, manuelles Neueingeben von Daten und Fehler seitens der Bediener, wobei zugleich die Druckaufträge bei allen Produktionsschritten nachverfolgt werden können. Integrierte Lösungen vereinfachen darüber hinaus die Lieferkette – das ist eine wichtige Lektion, die wir aus der Coronavirus-Pandemie gelernt haben.

Die Umsetzung von integrierten Komplettlösungen setzt einen Zulieferer voraus, der die Produktionsanforderungen analysieren kann und über die Erfahrung, Partner und eigene Technologie verfügt, um eine komplette Lösung bereitzustellen. In seiner Funktion als Berater kann Xeikon erfahrenen Druckdienstleistern nicht nur maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung stellen, sondern auch komplette Fertigungslinien für Unternehmen, die in den digitalen Verpackungs- und Etikettendruck einsteigen wollen, liefern.

Erstveröffentlichung des Artikels in der “Digital Printing today 1-2022” als “Heft-in-Heft” in der Flexo+Tief-Druck 3-2022 (Mai-Ausgabe).