Durst integriert Amazon-Transparency-Programm in Prepress-Workflow

Effizienter Schutz vor Produktfälschungen durch Serialisierung direkt im Druckprozess

Die Durst Group, führender Anbieter von digitalen Druck- und Produktionstechnologien, hat die nahtlose Integration des Amazon-Transparency-Programms in ihre Workflow-Software bekannt gegeben.

Damit ist Durst laut eigenen Angaben der erste Hersteller, der eine vollautomatisierte Generierung und Einbindung von Transparency-Codes direkt im Prepress-Workflow ermöglicht.

Das Amazon-Transparency-Programm gilt als effektive Lösung zur Produktserialisierung, die Fälschungen gezielt unterbindet und sowohl Markenhersteller als auch Verbraucher schützt. Durch die direkte Einbindung in den Durst-Workflow lassen sich die erforderlichen Codes nun automatisch generieren, in das Verpackungs- oder Etikettendesign einfügen und ohne Medienbruch in den Produktionsprozess überführen.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets die besten technologischen Lösungen zu bieten“, erklärt Serge Clauss, Produktmanager Software & Solutions bei Durst. „Mit der Integration von Amazon Transparency heben wir den Produktschutz auf ein neues Level – und schaffen gleichzeitig neue Geschäftschancen für Marken, die Fälschungssicherheit und Konsumentenvertrauen gezielt stärken möchten.“

Die neue Funktionalität soll nicht nur die Produktsicherheit erhöhen, sondern auch die Effizienz im Produktionsprozess steigern. Der vollständig integrierte Workflow ermöglicht eine schnelle, präzise und einfache Umsetzung – ideal für Marken, die bereits am Transparency-Programm teilnehmen oder einen Einstieg planen.

Mit dieser Entwicklung positioniert sich Durst erneut als technologischer Vorreiter in der Druckvorstufe und bietet einen konkreten Mehrwert für Markenhersteller, Etikettendrucker und Verpackungsdienstleister, die auf digitale Sicherheit setzen.