Wellpappen-Faltkisten aus D-Welle spart Kosten und verbessert die Ökobilanz

RRK Wellpappenfabrik

Nicht weniger als die Senkung der Gesamtkosten in komplexen Prozessketten, Logistikkostenoptimierungen und die Reduzierung des CO 2 -Ausstosses hatte die RRK Wellpappenfabrik (Panther-Gruppe) in Bottrop zum Ziel, als sie in Kooperation mit einem Kunden die bislang gängigen Wellpappen-Faltkisten aus B-Welle auf den Prüfstand nahm.

Im engen gemeinsamen Austausch innerhalb sehr kurzer Zeit erkannten die Experten, dass die Substitution durch Faltkisten auf Basis einer D-Welle die gewünschten Effekte erbringt. Das um etwa 27% reduzierte Kaliber der D-Welle (1,8 mm Kaliberhöhe im Vergleich zu 2,5 mm bei der B-Welle) senkt das Gesamtvolumen der Faltkisten bei gleicher Menge maßgeblich, was auch in deutlich geringerer Transportkapazität und Lagerbedarf zum Ausdruck kommt.

Im konkreten Fall ergeben sich für den Kunden rechnerisch rund 500 LKW-Touren pro Jahr weniger zur Anlieferung seiner Verpackungen (bzw. deutlich über 100.000 eingesparte LKW-Kilometer) – nur für den Wellpappe-Kartonagentransport. Diese Sparpotenziale verbessern die Ökobilanz signifikant. Da mit der Umstellung auf die D-Welle keinerlei Qualitäts- und Stabilitätseinbußen einhergehen dürfen, überprüften die Spezialisten der RRK Wellpappenfabrik alle relevanten technischen Kriterien der betroffenen Anwendungsfälle. Die D-Welle hält allen Anforderungen Stand: Der zuverlässige Produktschutz, Handlingsfreundlichkeit, Stapelbarkeit, Stabilität und selbstverständlich die Recyclingfreundlichkeit als herausragende Eigenschaften der Wellpappe – alle Funktionen werden erfüllt.

Nach den umfangreichen Berechnungen stand schnell fest, dass eine mögliche Umsetzung des Vorschlages kurzfristig realisiert werden muss, um die Ziele des Kunden zeitnah zu erreichen. Die Unterstützung der RRK Wellpappenfabrik bestand in der Entscheidung, erstmalig für den Standort Bottrop in einen D-Wellen Riffelwalzensatz zu investieren. Nach Abstimmung mit dem Maschinenlieferanten wurde der Einbau für den Januar 2023 terminiert und umgesetzt – nur zwei Monate nach der ersten Konsultation durch den Kunden.

Gleich darauf startete die RRK Wellpappenfabrik mit der Produktion der D-Welle auf der Wellpappenanlage. Das umfasste sowohl Formate für Stanzzuschnitte, Faltkisten als auch Tafelware. In der Praxis zeigte sich schnell, dass die Umstellung sehr reibungslos verlief, dennoch sammelte die Maschinen-Mitarbeiter/-innen bei einigen Feinjustierungen wichtige Erfahrungen, die sofort berücksichtigt wurden. Bei der Weiterverarbeitung der ersten Aufträge auf den verschiedenen Maschinen waren ebenfalls schnell Erfolgserlebnisse zu verzeichnen, die optimalen Abläufe und Einstellungen werden seitdem fortlaufend in der Praxis erlernt und adaptiert. Die Entscheidung, die Kundenwünsche nun mit Faltkisten aus D-Welle zu erfüllen, hat sich als richtig erwiesen.

Seit den ersten Produktionstagen in diesem Jahr sammelt das Team der RRK Wellpappenfabrik weitere Erfahrungen und prüft seither, wie auch weitere Kunden und Projekte von den Vorzügen der D-Welle profitieren können. Die Erkenntnisse, dass zum Beispiel die Bedruckbarkeit auf Grund unterschiedlicher technischer Werte bei der D-Welle besser ist und die Stapelfestigkeit (BCT) von der der B-Welle abweicht, fließen in jedem Einzelfall in die Prüfung einer möglichen Substitution ein.

Die bisherigen Produktionsresultate und das positive Feedback von Kundenseite stimmen die Verantwortlichen bei Panther sehr zuversichtlich. Das für die Unternehmensgruppe neue Profil D-Welle kann entscheidend dazu beitragen, auch die zahlreichen anderen Kunden bei der Verwirklichung von Nachhaltigkeits-, Prozess- und Kostenoptimierungen noch besser unterstützen zu können.