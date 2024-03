Großinvestition am polnischen Produktionsstandort Tychy

Thimm/Wellpappen-Fertigung

Thimm, ein Spezialist für Transport- und Verkaufsverpackungen aus Wellpappe, Verkaufsaufsteller (Displays) sowie Druckprodukte für die industrielle Weiterverarbeitung, setzt den Ausbau seiner Werke im polnischen Tychy fort und investiert 10 Mio. Euro. Die Installation einer Weiterverarbeitungsmaschine sowie Flächenerweiterungen durch einen Hallenbau steigern die Produktionsleistung des Standorts.

Im polnischen Werk in Tychy wurde eine neue Produktionslinie 16/28 HBL von Göpfert installiert. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 10 Mio. Euro wurde das Werk in Polen jetzt ausgebaut. „Mit unserem Investitionsprogramm verfolgen wir das Ziel, gruppenweit die Produktionskapazitäten zu erweitern. Der Fokus liegt dabei klar auf den Anforderungen unserer Kunden – wir wollen mit ihnen gemeinsam wachsen, auch im osteuropäischen Markt,“ erläutert CEO Kornelius Thimm. Ein wichtiger Schritt dafür sei auch der Ausbau des polnischen Werkes in Tychy. Die Implementierung der neuen Produktionslinie 16/28 HBL von Göpfert erhöht dort im Werk nicht nur die Verarbeitungskapazität, sondern verbessert gleichermaßen die Effizienz, Qualität und Arbeitssicherheit. Rund 10.000 Bögen pro Stunde produziert die neue Linie. Die Kapazität des Werkes Tychy steigt damit von 130 auf 165 Millionen Quadratmeter produzierter Wellpappe pro Jahr.

Ausrichtung auf den Digitaldruck

Die Anlage, die auch Großformate bis zu einer Weite von 2,80 m fasst, ist speziell für die Verarbeitung von vorbedruckten Wellpappe-Bögen geeignet. Kornelius Thimm unterstreicht: „Die Anlage unterstützt unsere Ausrichtung auf den Digitaldruck bei Thimm, indem sie effizient die Verarbeitung von digitalem Preprint ermöglicht und gleichzeitig die Qualitätsanforderungen der Kunden hinsichtlich Stanzgenauigkeit erfüllt.“ Mit den zwei integrierten Farbwerken sind zudem ein- und zweifarbige Drucke auf den Verpackungen möglich.

Die neue Linie wurde parallel zu einer bestehenden Produktionslinie im Werk als effektives Spiegel-Konzept aufgebaut. „Hierbei liegen sich die Bedienerseiten beider Produktionslinien jeweils direkt gegenüber, so dass die Teams an den Maschinen leicht miteinander kommunizieren können“, benennt Kornelius Thimm die Vorteile des Konzeptes. Die fortschrittliche Technologie der neuen Linie ermöglicht das effiziente Vorrüsten von Druckwerken und Stanzformen bei laufender Produktion. „Die Rüstzeiten beim Auftragswechsel werden dadurch deutlich verringert, was zu einer effizienteren Abwicklung und verkürzten Lieferzeiten bei unseren Kunden führt“, führt Thimm weiter aus. Dabei bietet die Anlage einen erheblichen Komfort- und Sicherheitsgewinn für das Bedienpersonal, da der Werkzeugwechsel vom Boden aus durchgeführt werden kann.

Zwei neue Hallen

Am Standort Tychy wurden zudem zwei neue Hallen gebaut: Eine mit 1.300 Quadratmetern für die Lagerung von Wellpappe, um die Produktionsplanung zu verbessern und Lieferzeiten zu verkürzen. Die zweite Halle mit 1.800 Quadratmetern wird ein Klebezentrum beherbergen, um die Kapazitäten für E-Commerce-Verpackungen zu erweitern. Als nächster Schritt wird die Werksleistung durch den Ausbau der Automatisierung im Zwischenlager und der Intralogistik weiter optimiert, um Prozesse zu beschleunigen.

Kornelius Thimm: „Der Ausbau des Werkes ist ein wichtiger Schritt des Entwicklungsplans – nicht nur für das Werk, sondern für das gesamte Wachstum von Thimm. Dadurch profitieren unsere Kunden von einem breiteren Angebot an hochwertigen Produkten, die schnell verfügbar sind und ihren Anforderungen noch besser gerecht werden.“

Rund 2500 Mitarbeiter an 13 internationalen Standorten

Thimm investiert in jüngster Zeit kräftig: Am Standort Alzey hat das Unternehmen im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie insgesamt 20 Mio. Euro in eine zweite Digitaldruckanlage, eine PageWide T1195i Press von HP, und zugehörige Peripheriearbeiten investiert.

Das 1949 gegründete Familienunternehmen Thimm beschäftigt aktuell rund 2.500 Mitarbeitende an 13 Standorten in Deutschland, Frankreich, Polen, Rumänien und Tschechien und erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von rund 723 Mio. Euro. Das Portfolio von Thimm umfasst Transport- und Verkaufsverpackungen aus Wellpappe, hochwertige Verkaufsaufsteller (Displays) sowie Druckprodukte für die industrielle Weiterverarbeitung.