Lewell Kartonagen und Progroup kooperieren

Im April dieses Jahres hat der Verpackungshersteller Lewell Kartonagen seine neue Produktionsstätte direkt neben dem Wellpappenwerk-Werk PW13 der Progroup AG in Eisfeld (Thüringen) eröffnet. Der Standort ist damit ein nachhaltiges und vorbildliches Modell für einen „Verpackungspark“. Bei ihrem Besuch verschaffte sich die Europa-Abgeordnete Marion Walsmann einen persönlichen Eindruck davon.

Rund 175.000 Tonnen Wellpappformate produziert die Progroup AG im Jahr in seinem Wellpappformatwerk in Eisfeld. Über eine Transportbrücke ist es an den Nachbarn angeschlossen. So liefert das Familienunternehmen seine Wellpappformate just in time an Lewell Kartonagen, der sie zu Verpackungen weiterverarbeitet. Durch die enge Verzahnung der Logistik- und Produktionsprozesse der beiden Unternehmen werden nicht nur Lieferzeiten verkürzt, sondern auch deutlich CO2-Emissionen und Frachtkosten eingespart – auf beiden Seiten. Beeindruckt zeigte sich auch die Europa-Abgeordnete Marion Walsmann bei ihrem Rundgang durch die Produktionen der beiden Unternehmen. „Progroup und Lewell Kartonagen unterstreichen eindrucksvoll, welches Potenzial eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit hat,“ freut sich die Politikerin.

Progroup und Lewell Kartonagen arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Seit Frühjahr 2023 nun auch in dem gemeinsamen Verpackungspark in Eisfeld. Ungewöhnlich ist das nicht, denn dieses Modell praktiziert die Progroup AG an den meisten ihrer Wellpapp-Standorte – stets mit großen, langjährigen Kunden.

Die Progroup AG betreibt in sechs Ländern Zentraleuropas Produktionsstandorte. Dazu zählen aktuell drei Papierfabriken, zwölf Wellpappformatwerke, ein Logistikunternehmen und ein Waste-to-Energy-Kraftwerk. In Sandersdorf-Brehna bei Leipzig entsteht derzeit das zweite Kraftwerk. Mit 1.700 Mitarbeitenden hat das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.