Mondi startet Produktion von Wellpappenrohpapier in Duino

Umgebaute Papiermaschine

Der internationale Verpackungs- und Papierkonzern Mondi hat am Standort Duino in Norditalien erfolgreich eine umgebaute Papiermaschine zur Produktion von Wellpappenrohpapier in Betrieb genommen.

Mit der planmäßig abgeschlossenen Investition stärkt das Unternehmen seine Position als Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und treibt seine Wachstumsstrategie im Bereich Recyclingpapier konsequent voran.

Die Papierfabrik in Duino, nahe Triest und in unmittelbarer Nähe zweier bedeutender Exporthäfen gelegen, wurde im Januar 2023 von der Burgo Group übernommen. Nur rund ein Jahr später ist die erste große Umbaumaßnahme abgeschlossen – ein wichtiger Meilenstein für Mondis integrierte Produktionskette.

Nach vollständigem Hochlauf soll die neue Anlage jährlich bis zu 420.000 Tonnen Wellpappenrohpapier auf Basis von 100 Prozent Altpapier produzieren. Die eingesetzten Sorten eignen sich laut Mondi besonders für leichte Wellpappenanwendungen in den Bereichen E-Commerce und Konsumgüterverpackungen – zwei Märkte mit hoher Wachstumsdynamik.

„Die termingerechte Inbetriebnahme dieser Maschine ist ein großer Erfolg und ein eindrucksvoller Beweis für das Engagement und die Kompetenz unseres Teams“, erklärt Markus Gärtner, CEO von Mondi Corrugated Packaging. „Mit Duino als neuem Bestandteil unserer integrierten Wertschöpfungskette stärken wir unsere Fähigkeit, Kunden weltweit zuverlässig mit nachhaltigen Verpackungslösungen zu versorgen.“

Neben der Erhöhung der Produktionskapazitäten setzt Mondi auf regionale Wertschöpfung. Wo möglich, sollen Rohstoffe lokal bezogen und damit sowohl Umweltbelastung als auch Transportkosten reduziert werden.