Saica-Gruppe übernimmt polnische Werke von Schumacher Packaging

Wellpappenindustrie

Am 31. Oktober 2024 gab die spanische Saica-Gruppe die Übernahme der polnischen Aktivitäten von Schumacher Packaging bekannt. Diese Akquisition umfasst sämtliche Geschäftsbereiche in Polen, einschließlich des Managementteams, aller Mitarbeiter, zwei hochmoderner Wellpappenwerke in Bydgoszcz und Wrocław, zwei Papierfabriken in Grudziądz und Myszków sowie drei Servicezentren. Die polnischen Wettbewerbsbehörden haben dem Vorgang zugestimmt.

Mit der Übernahme verstärkt die Saica-Gruppe ihre Präsenz in Polen und beschäftigt dort nun über 1.500 Mitarbeiter. Die Produktionskapazitäten werden erheblich ausgebaut: Die Herstellung von Recyclingpapier für Wellpappe steigt um 420.000 Tonnen, während die Produktionskapazität für Wellpappe um 530 Millionen Quadratmeter erweitert wird.

Anzeige

Diese Akquisition entspricht der langfristigen Wachstumsstrategie der Saica-Gruppe und ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Infrastruktur und Dienstleistungen in Mittel- und Osteuropa. Sie erweitert das Angebot der polnischen Standorte im Bereich Papierlösungen für Wellpappe und Verpackungen und unterstreicht Saicas Engagement für ein nachhaltiges Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft.

Stimmen zur Übernahme

„Wir freuen uns, das Schumacher-Team in die Saica-Gruppe aufzunehmen. Ihr Wissen und ihre Expertise sind in der Branche hoch angesehen. Unsere Mitarbeiter sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg, und wir sind überzeugt, dass sie maßgeblich zur Zukunft und zum Wachstum des Unternehmens beitragen werden“, erklärte Susana Alejandro, Präsidentin und CEO der Saica-Gruppe. Sie betonte zudem, dass die Übernahme ein zentraler Meilenstein in der Expansionsstrategie von Saica sei und die Entwicklung der Infrastruktur sowie Dienstleistungen in Osteuropa vorantreiben werde. „Diese Akquisition ist ein wichtiger Bestandteil unseres strategischen Plans „Saica 2025“, fügte sie hinzu.

Wachstum und Synergien

Durch die Übernahme steigt Saicas Produktionskapazität von Recyclingpapier für Wellpappe auf 3,7 Millionen Tonnen jährlich. Gleichzeitig stärkt die zusätzliche Produktionskapazität für Wellpappe von 530 Millionen Quadratmetern die Marktposition als führender Anbieter von Wellpappverpackungen in Polen. Die geschaffenen Synergien werden es Saica ermöglichen, Kunden verstärkt Lösungen im Sinne der Kreislaufwirtschaft anzubieten.

Entwicklung auf dem polnischen Markt

Saica ist seit 2011 auf dem polnischen Markt aktiv, zunächst durch ein Joint Venture mit der Thimm-Gruppe und den Erwerb des Wellpappenwerks TOP THIMM in Tychy. Im Jahr 2022 erweiterte die Gruppe ihre Aktivitäten durch die Übernahme von 76 % der Anteile an Fox Recykling, einem Abfallentsorgungsunternehmen in Gdynia. Mit der aktuellen Übernahme baut Saica seine Position in Polen weiter aus und setzt auf lokale Marktentwicklung, Kundennähe und umfassende Lösungen für die Papier- und Verpackungsindustrie.

Über die Saica-Gruppe

Die Saica-Gruppe mit Hauptsitz in Zaragoza, Spanien, ist eines der führenden Unternehmen in Europa in der Herstellung von Recyclingpapier für Wellpappe mit einer jährlichen Produktionskapazität von 3,3 Millionen Tonnen Recyclingpapier. Mit über 10.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Großbritannien, Irland, der Türkei, Luxemburg und den Niederlanden umfasst die Saica-Gruppe vier Geschäftsbereiche: die Herstellung von Recyclingpapier für Wellpappe (Saica Paper), Abfallmanagement und Umweltdienstleistungen (Saica Natur), die Produktion von Verpackungen aus Wellpappe (Saica Pack) und flexible Verpackungslösungen (Saica Flex).