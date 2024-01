Änderungen im Management der Schumacher Packaging Gruppe

Leena Gaebler ist zweifache Geschäftsführerin

Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der führenden Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe in Europa, gibt eine bedeutende Veränderung in ihrem Management für den Standort in Lehrte bekannt. Am 1. Januar 2024 übernahm Leena Gaebler die Position der Geschäftsführerin, womit sie nun ihre zweite Führungsrolle innerhalb der Schumacher Packaging Gruppe innehat. Seit 2020 bekleidet sie bereits die Position der Geschäftsführerin der Schumacher Pack Solution GmbH, wo sie maßgeblich die digitale Vertriebsstrategie der Unternehmensgruppe vorantreibt.

Gaebler wird als neue Geschäftsführerin den strategischen Ausbau und die Weiterentwicklung des Standorts in Lehrte leiten und dessen Integration in die Schumacher Gruppe vorantreiben. Ihr Fokus wird auf der Stärkung der bereits etablierten Kompetenzfelder sowie der intensiven Verknüpfung und Erweiterung der neu aufgebauten Bereiche Fulfillment (Schumacher Packaging Services) und Online Business (Schumacher Pack Solution) liegen. Der Fulfillment-Bereich, insbesondere im Bereich E-Commerce, ist ein integraler Bestandteil des Lehrte-Standorts und ergänzt somit ideal die Prozesse der Pack Solution. Rüdiger Nölleke wird Leena Gaebler auf diesem Weg begleiten und sie fachlich unterstützen.

Von einer Praktikantin zur zweifachen Geschäftsführerin

Leena Gaeblers berufliche Laufbahn bei Schumacher Packaging begann vor fast 15 Jahren. 2009 startete sie als Praktikantin bei Kartonax (heute: Schumacher Packaging Werk Forchheim) und blieb dem Standort während ihres Studiums als Werkstudentin treu. Mit einem Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und einem Master-Abschluss in Verpackungstechnik stieg Gaebler 2016 als Key Account Managerin am Stammsitz in Ebersdorf ein. Seit 2017 ist sie Teil des Verkaufsleitungs-Teams und übernahm im Jahr 2020 die Geschäftsleitung der damals neu gegründeten Schumacher Pack Solution GmbH.