Comexi

Millioneninvestition zur Neugestaltung der Technologiezentren

Das Manel Xifra Boada Technological Center (CTec) von Comexi in Girona/Spanien verfügt über eine Gesamtfläche von 2500 m2 und wird neben der Durchführung von Projekten im Bereich Forschung und Entwicklung auch für Schulungen, Beratung, Vorführungen und als Industrielabor genutzt.

Nach Abschluss der aktuell durchgeführten Renovierungsarbeiten wird das Zentrum über neun hochmoderne Maschinen, einen Raum für die Herstellung von Offsetplatten und einen hochmodernen Vorstufenbereich verfügen. Letzterer wurde in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche wie Esko, DuPont und Asahi eingerichtet. Nach Angaben von Comexi wird das aufgerüstete CTec in Girona auf internationaler Ebene eine Referenz darstellen. Dies liegt nicht nur an dessen technologischer Vielseitigkeit, sondern auch darin, dass mit dieser modernen Ausstattung dem Kunden Lösungen für mehr Nachhaltigkeit und Industrie 4.0 aufgezeichnet werden kann, die als Hauptziele des Unternehmens festgelegt wurden.

Das neue Comexi North America CTec in Miami, Florida, wird seine Tätigkeit mit der Installation einer Kaschiermaschine vom Typ SLS für lösemittelfreie Medien und eines Rollenschneiders vom Typ S2 DT für breite Materialbahnen aufnehmen. Zusätzlich soll 2022 der Maschinenparkt noch um eine CI-Flexodruckmaschine vom Typ F2 MP erweitert werden. Neben der maschinentechnischen Ausstattung bietet das CTec auch neue Möglichkeiten hinsichtlich der Kundennähe und die damit verbundene Möglichkeit der Entwicklung flexibler maßgeschneiderter Lösungen. Zusätzlich wird die Präsenz von Comexi in den Vereinigten Staaten durch neue Büros, ein Lager für Ersatzteile sowie Investitionen in die Logistik verstärkt.

Die neuen Comexi-Demozentren mit einer Personalausstattung von insgesamt 18 Mitarbeitern werden im letzten Quartal 2021 ihre Pforten öffnen und fortschrittlichste Tools für die Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsabläufen in der Druck- und Verarbeitungsindustrie vorstellen. Damit sind nach Einschätzung von Comxi die Voraussetzungen gegeben, die Technologiezentren zu nachgefragten Einrichtung für Schulung und Forschung wie auch für Vorführungen und Tests von Maschinen und industrielle Vorführungen werden zu lassen.