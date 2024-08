Weltweit 5000 installierte CDI- und XPS-Systeme

Esko

Esko markiert einen bedeutenden Meilenstein für seine Lösungen zur Flexoplattenherstellung: Die weltweiten Verkäufe der CDI- und XPS-Systeme haben neue Höchstzahlen erreicht.

Esko hat kürzlich mit der Inbetriebnahme eines CDIs zur Bebilderung von Flexodruckplatten bei der Inovar Packaging Group in Texas, USA, die beindruckende Anzahl von 5000 installierten CDI- und XPS-Anlagen erreicht.

Der erste Esko CDI (Cyrel Digital Imager) wurde 1996 bei der Warburger Klischee-Anstalt (WKA) GmbH in Warburg, Deutschland, installiert. Zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2016, stellte Esko seinen Crystal XPS LED-Plattenbelichter vor. Das erste Gerät wurde bei der Glatz Klischee GmbH in Österreich aufgestellt.

„Im Laufe der Jahre haben wir sowohl den CDI als auch den XPS ständig weiterentwickelt“, sagt Jan De Roeck, Director of Marketing, Industry Relations & Strategy bei Esko. „Beispielsweise sorgt die Leistungsstärke unserer Crystal-Optik und die Rastertechnologie, die in der neuesten Version des CDI Crystal eingesetzt werden, dafür, dass die hergestellten Platten dank hoher Druckleistung und Druckstabilität in allen Flexodruckanwendungen beste Ergebnisse erzielen.“

Mit seiner verbesserten Ergonomie, die laut Esko zu einer Reduzierung der Bedienerzeit um 73 Prozent führt, steigert der CDI Crystal nicht nur die Effizienz in der Druckplattenherstellung, sondern reduziert auch durch einen optimierten Arbeitsablauf die Komplexität und die Anzahl der manuellen Schritte und Fehler um 50 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielt der XPS Crystal die Certified Energy Savings- (41 Prozent bei Handelsunternehmen, 59 Prozent bei Verarbeitern) und Dematerialization-Zertifizierungen (Abfallreduzierung um 92 Prozent) von GreenCircle, einer international anerkannten Zertifizierungsstelle, die unabhängig die Gültigkeit von Behauptungen über die Nachhaltigkeit überprüft.

Auch wenn es laut Jan De Roeck eine große Freude sei, den CDI- und XPS-Verkaufsmeilenstein erreicht zu haben, konzentriert sich Esko bereits auf weitere Innovationen bei seinen Flexo-Lösungen. „Wir haben gerade auf der Drupa den neuen CDI Crystal XPS Quartz Edition vorgestellt, mit dem wir das Sortiment um ein Gerät der Spitzenklasse erweitern und den Erfolg von CDI und XPS weiter ausbauen“, so Jan De Roeck.