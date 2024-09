Neue cloud-basierte Softwareplattform und neues Lackinspektionsmodul

Fachpack 2024: Esko

Auf der Fachpack 2024 in Nürnberg rückt Esko seine neuesten Innovationen in den Bereichen Cloud-Technologie, Kalkulationssoftware sowie Hardware für die Plattenherstellung und Inline-Inspektion in den Fokus.

Dabei hebt das Unternehmen insbesondere die Einführung der neuen cloudbasierten Plattform Esko S2 hervor. „Esko S2 ist eine mandantenfähige, cloud-native Plattform, die einen wesentlichen Fortschritt in der Softwarearchitektur darstellt. Sie schafft eine neue technologische Realität, basierend auf Cloud Computing, Datenaustausch und künstlicher Intelligenz“, erklärte Jan De Roeck, Director of Marketing, Industry Relations & Strategy bei Esko.

Laut De Roeck ermöglicht die Plattform, dass alle strategischen Esko-Anwendungen – darunter ArtPro+, ArtiosCAD, das Phoenix, Cape Pack und die Automation Engine – nahtlos in Esko S2 integriert werden können. Damit erhalten alle Beteiligten der Wertschöpfungskette, unabhängig von ihrem Standort, in Echtzeit und rund um die Uhr Zugriff auf identische Daten und Ressourcen. Darüber hinaus sei Esko S2 als offene Plattform konzipiert, die auch die Anbindung an Partnerlösungen unterstützt.

Auf der Messe will Esko demonstrieren, wie Esko S2 – als Next-Generation-Lösung Marken und deren Verpackungslieferketten den Zugang zu vernetzten – cloudbasierte Prozesse ermöglicht. Bestehende Kunden haben zudem die Möglichkeit, ihre lokal installierten Esko-Anwendungen in die S2-Plattform zu migrieren.

Neues Lackinspektionsmodul

Neben der Softwareplattform stellt Esko auch das AVT 100%-Druckinspektionssystem in Verbindung mit dem neuen AVT Lackinspektionsmodul vor. Am Stand wird Esko demonstrieren, wie das Lackinspektionsmodul für das Esko AVT Helios-System die gleichzeitige Überprüfung und Inspektion von Lacken und Beschichtungen auf verschiedenen Drucksubstraten während der Druckinspektion ermöglicht. Das Modul kann parallel zur vorhandenen Druckfehlererkennung auch Mängel wie Lackfehlregistrierung erkennen und dokumentieren.

Halle 3A, Stand 328