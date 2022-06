Kirk Group automatisiert Flexodruckplattenproduktion mit Catena+

XSYS

Ein ThermoFlexX in Kombination mit einer kompletten Catena+-Plattenherstellungslinie erhöhte die Gesamtanlageneffizienz (OEE) des australischen Druckvorstufenspezialisten. Das neue System bietet eine vollautomatische Produktion von Flexodruckplatten und sorgt durch die Reduzierung des Abfalls für mehr Nachhaltigkeit im Produktionsprozess.

In den fünf Jahrzehnten seit ihrer Gründung im Jahr 1972, als Graeme Kirk sein Unternehmen zur Herstellung von Tiefdruckzylindern gründete, hat sich die Kirk Group zu einem führenden Dienstleister für die Verpackungsdruckindustrie entwickelt. Das Unternehmen ist heute das größte Vorstufenunternehmen in Australien und Neuseeland und zählt globale Markenartikler und große Verpackungsdrucker zu seinen Kunden.

Plattenherstellung in einem Durchgang

Neben dem Hauptsitz in Minto, Sydney verfügt die Kirk Group über Produktionsstätten in Melbourne, Brisbane und Auckland mit insgesamt 120 Mitarbeitern sowie über Vertriebsbüros in Christchurch und seit kurzem auch in Mumbai, Indien. Als geschäftsführender Direktor ist Graeme immer noch sehr stark in das Tagesgeschäft eingebunden. Sein großes Engagement in der Branche wurde 2018 gewürdigt, als er von der Flexible Packaging and Label Manufacturers Association (FPLMA) in die Hall of Fame aufgenommen wurde.

General Manager John Kapiniaris, der im Jahr2015 zur Kirk Goup kam, sagt: “Wir arbeiten mit führenden Markenartikler und Druckereien in Australien, Neuseeland und in Asien zusammen und bieten einen bewährten systematischen Ansatz für das Druckmanagement. Wir haben eine digitale Plattform eingeführt, um die täglich anfallenden Aufgaben zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und unsere Kunden auch kurzfristig bedienen zu können.”

Um den kontinuierlichen Innovationsprozess weiter voranzutreiben, entschied sich die Kirk Group in eine Catena+-Anlage von XSYS zur vollautomatischen Flexoplattenherstellung zu investieren. Die Produktionslinie besteht aus einem ThermoFlexX in Kombination mit einer Catena-E LED-Belichtungseinheit, einem Catena-WDLS-Wascher, -Trockner und -Finisher sowie einer Catena-R zum Drehen der Platten zwischen den Belichtungs- und Auswaschungseinheiten. Catena+ ist eine End-to-End-Lösung, die manuelle Eingriffe überflüssig macht und den Plattenabfall erheblich reduziert. Sie ist seit Oktober 2020 kommerziell verfügbar, und die Kirk Group gehört zu den ersten Unternehmen, welche die Vorteile dieses modular aufgebauten Systems in vollem Umfang nutzt.

Höhere Effizienz und geringere Kosten

Die neue Catena+-Plattenherstellungsanlage wurde installiert, um Kapazität, Produktivität und Qualitätskonsistenz bei der Kirk Group zu erhöhen. Der ThermoFlexX verfügt über zwei Laserköpfe, die eine Bebilderungsgeschwindigkeit von bis zu 12 Quadratmetern pro Stunde und eine Standardauflösung von bis zu 5080 dpi ermöglicht sowie über eine Option für ultrahohe Auflösung, welche die Kirk Group für ihre Kunden im Bereich des Sicherheitsdrucks einsetzt.

John fährt fort: “Wir sahen die Möglichkeit, unsere Produktion zu zentralisieren und zu rationalisieren, um Effizienz und Produktivität zu steigern. Mit dem neuen System können wir unsere niedrigere Kostenbasis beibehalten, indem wir die Produktion konsolidieren und manuelle Schritte im gesamten Prozess eliminieren. Das reduziert den menschlichen Einfluss und senkt die Fehlerquote.”

Die Entscheidung, in die vollautomatische Cantena+-Linie von XSYS zu investieren, erfolgte nach einem strengen Prüfverfahren, bei dem alle am Markt verfügbaren Optionen verglichen und bewertet wurden. Das Team überzeugte vor allem die Verarbeitungsqualität der Module und die Tatsache, dass sie alle von XSYS produziert werden.

Der Kauf wurde zum Teil über die XSYS-Partnerschaft mit dem lokalen Vertriebsunternehmen GMS Pacific abgewickelt, dass den ThermoFlexX- zur Cantena+ Produktionslinie beisteuerte. Diese hochautomatisierte Laseranlage zeichnet sich durch hervorragende Qualität seines optischen Systems aus. Durch die Integration mit den Catena-Modulen ist die Plattenherstellung vollständig automatisiert, wobei jedes Modul eine eigene kontrollierte Umgebung bildet. Zu Beginn wird die Platte einfach auf das Tablett der ThermoFlexX-Einheit gelegt und durchläuft anschließend automatisch die Prozessschritte Bebilderung, Belichtung, Auswaschen, Trocknen und die abschließende Belichtung, bevor die fertige Flexodruckplatte gestapelt wird.