Investition in Druck und Weiterverarbeitung

Expert und Kampf

Polystar Plastics installierte an seinem Produktionsstandort in Southampton, England, im März dieses Jahres eine CI-Flexodruckmaschine des italienischen Unternehmens Expert, gefolgt von einem Rollenschneider der Firma Kampf im April. Beide Maschinen sind mittlerweile voll einsatzbereit und leisten einen erheblichen Beitrag zur Steigerung der Produktionskapazität.

Die neue Sechsfarben-Flexodruckmaschine überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und Effizienz. Sie verarbeitet mit hoher Geschwindigkeit und Präzision ein breites Spektrum an unterschiedlichen Foliensubstraten. Die Zentralzylinder-Flexodruckmaschine bedruckt Folien in einer Dicke von 15 bis 200 Mikrometern Dicke und erreicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu 300 Metern pro Minute.

Der Kampf-Längsschneider konfektioniert Folien in Dicken von 10 bis 250 Mikrometern und Folienrollen in Breiten von 50 mm bis maximal 2,20 Metern. Es könne Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 620 mm erstellt werden, was die Flexibilität und Effizienz der Produktion erheblich erweitert.

Im Porträt

Polystar Plastics ist ein unabhängiger Spezialist für Polyethylen und führend in der Entwicklung und Produktion flexibler Verpackungslösungen. Das umfangreiche Sortiment umfasst nahezu jede Art von Polyethylen-Verpackungen, darunter Schrumpf- und Stretchfolien, Palettenabdeckungen, Polyethylenbeutel und Versandfolien. Trotz des erheblichen Wachstums über zwei Generationen hinweg bleibt der ursprüngliche Fokus auf exzellentem Kundenservice ein zentrales Anliegen des Unternehmens. Polystar Plastics zählt zu den größten unabhängigen Herstellern flexibler Verpackungen in Großbritannien.