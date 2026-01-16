Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Miracle Group erweitert Produktionskapazität mit Rapida 105 von Koenig & Bauer

Indischer Verpackungshersteller investiert in Automatisierung und Veredelungstechnologie

von Ansgar Wessendorf,
Miracle Group erweitert Produktionskapazität mit Rapida 105 von Koenig & Bauer
Partnerschaft auf Augenhöhe: Anand Pandit (Miracle Print Pack), Shashank Surana (Indo Polygraph) und Amit Agarwal (Managing Director Miracle Group) an der Rapida 105 (Quelle: Koenig & Bauer)

Die indische Miracle Group hat im Dezember 2025 eine Rapida 105 von Koenig & Bauer mit sieben Farbwerken und Lackturm in Betrieb genommen. Mit der Investition erweitert das 2009 gegründete Unternehmen seine Produktionskapazitäten im Verpackungsdruck (Faltschachteln) und reagiert auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Verpackungslösungen.

Die Miracle Group beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeitende an acht Standorten in Indien. Die neue Bogenoffsetmaschine ist für die Verarbeitung von Kartonagen im Großformat ausgelegt und verfügt über ein maximales Bogenformat von 750 × 1.060 mm. Dank der Maschinenauslegung können auch schwere Substrate mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten verarbeitet werden.

Anzeige

Nach Angaben des Unternehmens soll die neue Anlage zu einer Kapazitätssteigerung von rund 45 Prozent beitragen. Unterstützt wird dies durch Automatisierungsfunktionen wie den vollautomatischen Offsetplattenwechsel (FAPC), der Rüstzeiten reduziert und die Maschinenverfügbarkeit erhöht. Zusätzlich ist die Rapida 105 mit UV-Technologie und Inline-Veredelung ausgestattet, um unterschiedliche Anforderungen an Oberflächenqualität und Haltbarkeit abzudecken.

Lokesh Agarwal, Geschäftsführer der Miracle Group, erklärt, dass die Investition Teil einer langfristigen Strategie zur Stärkung der Produktionsinfrastruktur sei. Ziel sei es, Effizienz, Prozessstabilität und Lieferfähigkeit weiter zu verbessern.

Die Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer umfasst neben der Lieferung der Maschine auch technische Unterstützung und anwendungstechnische Betreuung. Damit soll eine stabile Integration der neuen Technologie in die bestehenden Produktionsabläufe sichergestellt werden.

Mit der Inbetriebnahme der Rapida 105 setzt die Miracle Group ihre Investitionen in moderne Druck- und Veredelungstechnologien fort, um den wachsenden Anforderungen des Verpackungsmarktes gerecht zu werden.

Schlagwörter: , , ,

Das könnte Sie auch interessieren

Imker Group wird Gesellschafter der Faller Packaging Gruppe

Imker Group wird Gesellschafter der Faller Packaging Gruppe

Weiterlesen
Print Solutions wird offizieller SCREEN-Vertriebspartner für Bulgarien - Stärkung des bulgarischen Druckmarktes durch digitale Inkjet- und CTP-Technologien

Print Solutions startet Screen-Vertrieb in Bulgarien

Weiterlesen
Hohe Investition in die Tiefdruckzylinder-Produktion

Hohe Investition in die Tiefdruckzylinder-Produktion

Weiterlesen
Chinesischer Verpackungsdrucker nimmt 1.000ste Speedmaster CX 104 in Betrieb

Chinesischer Verpackungsdrucker nimmt 1.000ste Speedmaster CX 104 in Betrieb

Weiterlesen
Stanztechnologie: 85 Jahre Autoplaten-Innovation

Stanztechnologie: 85 Jahre Autoplaten-Innovation

Weiterlesen
Vielseitige Drucklösung für Akzidenz-, Label- und Verpackungsanwendungen

Eine Bogenoffsetmaschine für alle Fälle

Weiterlesen