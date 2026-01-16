Indischer Verpackungshersteller investiert in Automatisierung und Veredelungstechnologie

Miracle Group erweitert Produktionskapazität mit Rapida 105 von Koenig & Bauer

Die indische Miracle Group hat im Dezember 2025 eine Rapida 105 von Koenig & Bauer mit sieben Farbwerken und Lackturm in Betrieb genommen. Mit der Investition erweitert das 2009 gegründete Unternehmen seine Produktionskapazitäten im Verpackungsdruck (Faltschachteln) und reagiert auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Verpackungslösungen.

Die Miracle Group beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeitende an acht Standorten in Indien. Die neue Bogenoffsetmaschine ist für die Verarbeitung von Kartonagen im Großformat ausgelegt und verfügt über ein maximales Bogenformat von 750 × 1.060 mm. Dank der Maschinenauslegung können auch schwere Substrate mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten verarbeitet werden.

Nach Angaben des Unternehmens soll die neue Anlage zu einer Kapazitätssteigerung von rund 45 Prozent beitragen. Unterstützt wird dies durch Automatisierungsfunktionen wie den vollautomatischen Offsetplattenwechsel (FAPC), der Rüstzeiten reduziert und die Maschinenverfügbarkeit erhöht. Zusätzlich ist die Rapida 105 mit UV-Technologie und Inline-Veredelung ausgestattet, um unterschiedliche Anforderungen an Oberflächenqualität und Haltbarkeit abzudecken.

Lokesh Agarwal, Geschäftsführer der Miracle Group, erklärt, dass die Investition Teil einer langfristigen Strategie zur Stärkung der Produktionsinfrastruktur sei. Ziel sei es, Effizienz, Prozessstabilität und Lieferfähigkeit weiter zu verbessern.

Die Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer umfasst neben der Lieferung der Maschine auch technische Unterstützung und anwendungstechnische Betreuung. Damit soll eine stabile Integration der neuen Technologie in die bestehenden Produktionsabläufe sichergestellt werden.

Mit der Inbetriebnahme der Rapida 105 setzt die Miracle Group ihre Investitionen in moderne Druck- und Veredelungstechnologien fort, um den wachsenden Anforderungen des Verpackungsmarktes gerecht zu werden.