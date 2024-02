Fogra Academy Schulungsprogramm für 2024 ist da

Aus- und Weiterbildung

Das neue Programm der Fogra Academy ist erschienen. Die zwölf Schulungen im Frühjahr und Herbst richten sich an Berufserfahrene, aber auch Einsteiger aus Druckereien, Agenturen und der Zulieferindustrie. Das Themenspektrum erstreckt sich über die Kernkompetenzen der Fogra: Farbmanagement, Druck und Weiterverarbeitung.

Mit fast 60 Jahren sind die Fogra Schulungen eine bewährte Größe, dabei sind die Kurse jetzt noch so aktuell wie früher. Denn regelmäßig aktualisiert und adaptiert werden die Inhalte an die gegenwärtigen Herausforderungen angepasst. So zum Beispiel das Grundlagenseminar Drucktechnik, das eine Generalüberholung erhalten hat. Neu aufbereitet und gestrafft werden nicht nur die verschiedenen Druckverfahren präsentiert. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden auch Hintergrundwissen zu Materialien und Farbe sowie zu den Arbeitsschritten von der Vorstufe bis zur Weiterverarbeitung.

Neben den Grundlagenschulungen werden die Themenfelder tiefergehend behandelt. So wird Farbmanagement aus den Perspektiven des Digital-, des Multicolor und 3D-Drucks beleuchtet. Bei Druck und Weiterverarbeitung wird gezeigt, wie man Fehler vermeidet oder Prozesse optimiert. Und wie KI bei der Mediengestaltung eingesetzt wird, zeigt ein anderes Seminar.

Allen Kursen gemein ist die Arbeit in überschaubaren Gruppen, die angeregte Diskussionen ermöglichen. Anschaulich werden Prozesse erst theoretisch und dann konkret in der Praxis veranschaulicht. Sei es die Arbeit mit Farbmessgeräten, der Blick in Druckmaschine oder den laufenden Druckbetrieb. Dabei ist immer Zeit für Fragen – auch im Nachhinein im halbstündigen 1:1-Coaching.

Um es Firmen zu erleichtern, ihre Mitarbeiter allumfassend zu schulen, bietet die Fogra Rabattmöglichkeiten ab dem zweiten Kurs oder Person an. Dadurch wird sie ihren Auftrag zur Wissensvermittlung gerecht. Zusätzlich können die Teilnehmenden das Gelernte mit ausgewählten Online-Kursen der Fogra Web Academy wiederholen.

Die nächsten Kurse: