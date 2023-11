Farbmanagement von allen Seiten beleuchtet

Colour Management Symposium 2024

Im Februar 2024 ist es wieder so weit: Die Farbmanagement-Community trifft sich zum Erfahrungsaustausch und Wissensupdate in München. Schon zum 9. Mal findet das Symposium vor internationalem Publikum statt mit einem breiten Spektrum an Themen von Kundenerwartung bis Farbe & KI.

Am 21. und 22. Februar 2024 kommen Interessierte aus allen Bereichen des Farbmanagements zusammen, um den 18 Vorträgen des Colour Management Symposiums (CMS 2024) zu lauschen. Die Rednerinnen und Redner sind ausschließlich Praktiker und Anwender, die aktuelle Themen und Probleme präsentieren.

Das Programm steht in großen Zügen und beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte von Qualität in Farbworkflows, HSI, Contract Proofing, Künstliche Intelligenz über die verschiedenen Druckmethoden und Anwendungsbereiche. Ob Dekor- oder Verpackungsdruck, ob Digitaldruck oder Multicolor – hier können die Teilnehmenden wahrlich über ihren eigenen Tellerrand hinausblicken und erhalten Einblicke in die aktuelle Welt des Farbmanagements. „Sowohl durch die große Vielfalt an inspirativen und innovativen Themen und Vorträgen, als auch durch die Zusammenführung von Wissenschaftlern und Anwendern, ergeben sich auf dem CMS so schnell und einfach Synergien wie kaum woanders. Deshalb schafft das CMS jedes Mal von Neuem und auf vielen Ebenen einen hohen Mehrwert (für mich)“, sagt Teilnehmerin des CMS 2022, Desirée Tytko von direct services Gütersloh.

Zur Zeit stehen schon neun Vorträge fest. Bei diesen wird Farbmanagement im Kontext von Akzidenz, Verpackungen, Textil und Dekor besprochen. Benjamin Galle von All4Labels Erfurt Services setzt das Augenmerk auf Prozessverständnis für flexible Verpackung. Das Management des Farbökosystems im digitalen Textildruck betrachten Mike Strickler von MSP Graphic Services mit Nick Del Verme von Advanced Digital Textiles näher. Jens Deutschmann von Sachsen Fahnen gibt Tipps zur Profilierung im Textildruck. Im Bereich Dekordruck erklärt Beau Boutmans, Digital Application Engineer R&D bei Unilin, wie Farbreferenzen für dekorative Oberflächen im Digital- und Analogdruck zuverlässig sein können. Standards im Flexodruck werden von Michael Guggemos von Nägele Digital Repro thematisiert. Daneben wird auch die Bedeutung der Weiterverarbeitung von Thomas Hebes, zuständig für Verfahrenstechnik bei Burda Druck, betrachtet. Welche Bedürfnisse Markenartikler bei der Farberwartung haben, berichtet Uwe Hornung von Proctor & Gamble. Wie Prozesskontrolle, Normlicht und Farbmessung Hand in Hand gehen, erklärt Daniel Hobmeier von F&W Druck- und Mediencenter.

Event im Event

Teilnehmende erfahren im ersten „Fogra Decoration Proofing Forum“ wie anspruchsvolle dekorative Oberflächen erfasst, softgeprooft und korrekt gedruckt werden können. Die Ergebnisse werden von Royce Dodds beim Symposium präsentiert und können bei den beteiligten Ausstellern direkt in Augenschein genommen werden. Interessierte Unternehmen können jetzt noch am Forum teilnehmen.

Austausch und Geselliges

Von besonderer Bedeutung ist beim CMS auch immer die Möglichkeit, sich mit bekannten und neuen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und das Netzwerk zu erweitern. Wie wichtig auch dieser soziale Austausch ist, bestätigt Tobias Fries von BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau. Der Teilnehmer des CMS 2022 erklärt: „Vor allem für das Netzwerken und um die Kollegen aus der Branche mal wieder zu treffen, war die Veranstaltung hervorragend. Den Bayrischen Abend mit Ausklang an der Bar nicht zu vergessen”. In den Pausen können sich die Teilnehmenden mit den vertretenen Unternehmen über neueste Entwicklungen austauschen und neue Kontakte knüpfen. Der gesellige Abend wird 2024 von GMG Color gesponsort und verspricht mit Dr. Hanno Hoffstadt einen spannenden Keynote-Speaker. Sein Thema „Reflexions on emissions“: Unterhaltsam und aufschlussreich gibt er ein farbwissenschaftliches und praktisches Verständnis von Fluoreszenz –also das Farbmanagement mit Bedruckstoffen mit optischen Aufhellern oder fluoreszierenden Tagesleuchtfarbenmit.