Ein Entwicklungszentrum für flexible Verpackungslösungen

Mondi eröffnet FlexStudios

Mondi, ein global führendes Unternehmen für Verpackungen und Papier, hat in Deutschland ein Zentrum für die gemeinsame Entwicklung flexibler Verpackungslösungen eröffnet.

FlexStudios ist ein neues, 2.300 m² großes Gebäude in Steinfeld, Deutschland, das auf drei Etagen interaktive und inspirierende Gemeinschaftsräume bietet. Die Erlebnisstudios wurden so gestaltet, dass Mondi-Kunden aktiv am Innovationsprozess teilnehmen können. Kunden profitieren aus erster Hand vom umfassenden Fachwissen, der hochmodernen Technologie und dem kundenorientierten Ansatz des Unternehmens, um nachhaltige Veränderungen in der Branche für flexible Verpackungen voranzutreiben. Durch die Integration von Versuchslinien, Testmöglichkeiten und Räumen für die gemeinsame Entwicklung unter einem Dach ist Mondi in der Lage, die Markteinführungszeit für neue Verpackungs- und Papierlösungen deutlich zu verkürzen.

Im obersten Stockwerk des Gebäudes befinden sich die FlexStudios Inspire – ein Bereich für Zusammenarbeit und Forschung, um zweckmäßige und nachhaltige Verpackungslösungen zu entwickeln, die den Erwartungen und Zielen der Verbraucher entsprechen. Es umfasst einen interaktiven Kreativbereich sowie einen Ausstellungsbereich, in dem das umfangreiche Portfolio von Mondi präsentiert wird.

Im Erdgeschoss des Zentrums befindet sich FlexStudios Innovate, eine Pilotanlage zur Entwicklung und Demonstration der Leistung der Produkte. Dieser Bereich schafft die Grundlage für den zukünftigen Erfolg der Kunden.

Mit FlexStudios Advance, ebenfalls im Erdgeschoss, stehen Kunden hochmoderne Labore und Testeinrichtungen zur Verfügung, die eine optimale Unterstützung für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen bieten.

FlexStudios wurde am 12. November 2024 offiziell eröffnet und markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg von Mondi zu seiner MAP2030-Verpflichtung, innovative, kreislauforientierte Lösungen zu entwickeln.

Thomas Ott, Geschäftsführer Flexible Packaging bei Mondi, erklärt: „Dieses zukunftsweisende Zentrum zeigt, wie wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die Komplexität von Materialien zu verstehen und zu erfahren, wie sich Verpackungen auf den gesamten Produktlebenszyklus auswirken. Mit den FlexStudios bieten wir unseren Kunden einen Raum, in dem sie unsere nachhaltigen Verpackungs- und Papierlösungen erkunden können. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren Kunden bei ihrem Übergang zu nachhaltigeren Lösungen zusammenzuarbeiten. FlexStudios ist mehr als nur ein Gebäude – es ist ein Erlebnisraum, der dazu beitragen wird, die Zukunft der flexiblen Verpackung zu gestalten.“

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Folien bis hin zur Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Konsumgüter- und Industrieverpackungen. Dabei gilt: Wo möglich aus Papier, wo sinnvoll aus Kunststoff. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt der Unternehmensstrategie.

Die ambitionierten Verpflichtungen von Mondi bis 2030 konzentrieren sich auf kreislauforientierte Lösungen – gestaltet von engagierten Mitarbeitern, die aktiv Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen.

Im Jahr 2023 erzielte Mondi einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,2 Milliarden Euro aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 22.000 Mitarbeiter und ist an der Londoner Börse (FTSE 100) sowie an der Börse von Johannesburg notiert.