D-Flex vertritt SOMA in der DACH-Region

Flexodruck

Neuer Vertriebs- und Servicepartner von SOMA für die DACH-Region ist D-Flex, ein Unternehmen, das in Wien seinen Sitz hat.

D-Flex ist ein von Wolfgang Henn, dem Inhaber und Geschäftsführer von OD-Systeme, neu gegründetes Unternehmen. Er blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Verkauf von Druckmaschinen zurück. Er verfügt über umfangreiche Fachkenntnisse in Maschinentechnologie sowie im Verpackungs- und Flexodruck.

D-Flex arbeitet eng mit der Heimann GmbH aus Hamm zusammen. Das Familienunternehmen ist in der Druckindustrie ein bekannter und renommierter Lösungsanbieter für Verbrauchsmaterialien, Prozesssteuerungen und Messgeräte.

“Wir vertreten das gesamte Spektrum an Produktlösungen, das SOMA für die Hersteller flexibler Verpackungen zu bieten hat – von Plattenmontagengeräten über Kaschiermaschinen und Rollenschneidern bis zu Flexodruckmaschinen“, erklärt Wolfgang Henn. „Insbesondere bei den mittel- und breitbahnigen Flexodruckmaschinen suchen Verpackungshersteller nach Lösungen mit intelligenten Zusatzfunktionen, die den gesamten Produktionsprozess im hochqualitativen Verpackungsdruck automatisiert und stabilisiert.

Intelligente Automatisierungsfunktionen

Durch die Verbindung des S-Cloud-Systems mit intelligenten Funktionen möchte SOMA den Bediener an der CI-Flexodruckmaschine Optima eine sichere, schnelle sowie fehlerfreie Übertragung aller relevanten Auftragsdaten gewährleisten. In der Cloud ist nur noch ein einziges digitales Rezept mit allen auftragsrelevanten Parametern angelegt, mit der sowohl das Plattenmontagegerät S-Mount als auch die Optima eingestellt wird.

Das SOMA Changeover-System Wizard führt den Bediener an der Druckmaschine einfach und intuitiv durch das Prozedere des Auftragswechsels. Es reduziert durch intelligentes Bündeln die erforderliche Anzahl der zu erledigenden Einzelaufgaben, definiert deren optimale Reihenfolge und automatisiert dabei so viele Arbeitsschritte wie möglich. Das Wizard-System wurde kürzlich in den USA mit dem renommierten FTA Technical Innovation Award ausgezeichnet.

S-Mount ist eine von SOMA entwickelte Anlage zur automatischen Montage von Flexodruckplatten, das unvorhergesehene Maschinenstillstandzeiten aufgrund fehlerhafter Plattenmontage vermeidet. Das automatische Plattenmontagegerät gewährleistet zusammen mit dem IRIS-System zur automatischen Voreinstellung von Register und Anpressdruck kurze Einrichtzeiten und damit schnelle Auftragswechsel an der Optima.

Bei dem Tool Job-Tuning handelt es sich um einen speziell entwickelten Software-Algorithmus, der während des Auftragseinrichtung durch Berechnung den individuellen Bouncing-Effekt des jeweiligen Druckmotivs ermittelt und ihn somit auf ein Minimum reduziert.

“Wolfgang Henn und sein Team werden unsere Kunden im DACH-Raum mit ihren umfangreichen Fachkenntnissen und Erfahrungen in allen Belangen unterstützen, sei es in Form von Services, Wartungsarbeiten oder der Bereitstellung von Ersatzteilen. Sie bieten für den Flexodrucker maßgeschneiderte Komplettlösungen an, die, neben der CI-Flexodruckmaschine Optima auch Anlagen zur Weiterverarbeitung mit einschließen. Wir sind froh, D-Flex als Partner gewonnen zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Pavla Kusa, SOMA Commercial Director.