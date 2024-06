Neue CI-Flexodruckmaschine für die Praxis

W&H

Windmöller & Hölscher (W&H) stellte auf der Drupa 2024 sein neuestes Produkt vor: die Alphaflex CI Flexodruckmaschine mit dem modernen Assistenzsystem Easy-Setup. Diese Innovation vereint das umfassende Know-how von W&H mit höchster Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.

Für die heutigen Anforderungen ausgelegt

Die Alphaflex wurde für Druckereien aller Größenordnungen entwickelt und ist darauf ausgelegt, die Herausforderungen der Branche zu meistern, darunter Kostendruck, Produktivitätsanforderungen, Arbeitskräftemangel und Nachhaltigkeitsziele. Die hochmodernen Druckdecks und die fortschrittliche W&H-Technologie gewährleisten eine außergewöhnliche Druckqualität bei einer konstanten Produktionsgeschwindigkeit von 400 Metern pro Minute.

Druck auf einer Vielzahl von Substraten

Die Alphaflex zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, denn sie kann eine breite Palette von Substraten bedrucken – von dünnen Folien bis hin zu Papier. Ihre Zuverlässigkeit und die Integration in das W&H-Portfolio machen sie zu einer ausgezeichneten Investition für Unternehmen, die in den Markt des flexiblen Verpackungsdrucks einsteigen oder ihre Produktionskapazitäten erweitern wollen.

Nachhaltigkeit und Effizienz

Das Engagement von W&H für Nachhaltigkeit zeigt sich in den innovativen Merkmalen der Alphaflex, wie z.B. abschaltbare Zwischenfarbwerkstrockner, die so den Energieverbrauch und die Umweltbelastung minimieren. Die Alphaflex eignet sich sowohl für lösemittel- als auch für wasserbasierte Farben und ist ein Beispiel für zukunftssicheres Design. Innovationen wie optimierte Rakelkammern reduzieren den Farbverbrauch und die Ma

kulatur und tragen so zu einem umweltfreundlicheren Druckprozess bei.

Optimiertes Maschinenlayout

Die neue Alphaflex bietet mit ihrem optimierten Maschinenlayout eine kostengünstige Lösung ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung. W&H ergänzt diese fortschrittliche Maschine mit seinem erstklassigen Service, um seinen Kunden eine schlüsselfertige Lösung zu bieten.

Easy-Setup Assistenzsystem

Easy-Setup wurde in Zusammenarbeit mit den Experten von W&H und internationalen Kunden entwickelt und führt den Bediener durch den gesamten Einrichtungsprozess. Es unterstützt den Bediener mit intelligenten Voreinstellungen, Empfehlungen und Hilfestellungen, so dass auch unerfahrene Bediener die Maschine effizient und präzise einrichten können. Intelligente Algorithmen minimieren nicht nur menschliche Fehler beim Einrichten, sondern maximieren auch die Ressourceneffizienz durch die Optimierung von Waschprogrammen, Trocknungs- und Corona-Behandlungsparametern. Durch die Standardisierung von Prozessen und die frühzeitige Erkennung von Fehlern, wie z. B. fehlende Rakelmesser, reduziert Easy-Setup Schwankungen in der Druckqualität und spart Ressourcen und Zeit. Über die Rationalisierung der Einrichtungsverfahren hinaus dient Easy-Setup als wertvolles Schulungsinstrument für die Bediener, das sie in die Lage versetzt, die Leistung der Druckmaschine zu maximieren.

Mit der Alphaflex und Easy-Setup setzt laut W&H neue Maßstäbe im Verpackungsdruck und bietet eine kosteneffiziente Lösung, die keine Kompromisse bei Qualität und Leistung eingeht.