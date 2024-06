Recycelfähiger Gefrierfolien für Bonduelle

Constantia Flexibles und ExxonMobil

Constantia Drukpol, einer der polnischen Standorte des führenden Herstellers von flexiblen Verpackungen, Constantia Flexibles, hat sich mit ExxonMobil, einem Lieferanten von Polyethylenharzen, zusammengetan, um eine Gefrierfolie für die pflanzlichen Fertiggerichte von Bonduelle zu entwickeln.

Diese Zusammenarbeit führte zur Entwicklung einer Monomaterial-Polyethylen (PE)-Lösung, die herkömmliche metallisierte Mehrmaterialfolien ersetzen soll. Dadurch wird die Verpackung leichter recycelbar und ist besser für eine Vielzahl an Gemüsesorten geeignet. Die neue Folie erfüllt die Verpackungsanforderungen sowohl für leicht zu verpackendes Gemüse, wie Erbsen und grüne Bohnen, als auch für schwer zu verpackendes Gemüse, wie Spinat und Brokkoli, das aufgrund seiner höheren Anforderungen im Fokus dieses Projekts stand.

Arnaud Warusfel, Verpackungsentwicklungsmanager bei Bonduelle Europe Long Life, betonte die Ziele und Erfolge des Projekts und erklärte: „Für unsere Einzelhandelskategorie der Tiefkühlbeutel wollten wir unsere traditionellen metallisierten Mehrmaterialfolien ersetzen, die schwer zu recyceln sind. Wir haben uns für eine Monomaterial-PE-Lösung ohne Klebstoffe entschieden, um das Recycling im Vergleich zu Mehrmateriallösungen zu erleichtern. Während des Entwicklungsprozesses sind wir auf zahlreiche Herausforderungen gestoßen, konnten diese jedoch dank der technischen Expertise von Constantia Drukpol und ExxonMobil erfolgreich meistern.“

Im Labor zeigte die verstärkte Lösung für schwer zu verpackendes Gemüse eine überlegene Durchstich- und Reißfestigkeit, was Bonduelle dazu veranlasste, einen Fabrikversuch durchzuführen. Die Folie schnitt auf Bonduelles vertikaler Form-Fill-Seal (VFFS)-Verpackungslinie hervorragend ab, zeigte eine hohe Abriebfestigkeit und hielt hohe Geschwindigkeiten aufrecht, was neben der Marktfähigkeit entscheidend für ihre Einführung war und der Marke Bonduelle ermöglichte, sich im Regal abzuheben.

Constantia Drukpol wurde aufgrund seiner starken HD-Flexodruckkompetenz und Erfahrung in der Blasfolienextrusion, Laminierung, Laserschneiden und Beutelherstellung ausgewählt. „ExxonMobil war für die Polymerproduktion verantwortlich, und unser Team bei Constantia Drukpol konzentrierte sich auf die Folienproduktion und Exzellenz im Druck. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die neue Verpackung wurde vom Markt sowohl in Bezug auf Qualität als auch Ästhetik positiv aufgenommen“, erklärt Marc Rademacher, Executive Vice President of Consumer Commercial bei Constantia Flexibles.