Beucke Group investiert in eine neue Miraflex

Windmöller & Hölscher

Die Beucke Group mit Hauptsitz in Dissen am Teutoburger Wald ist ein führender Hersteller von flexiblen Verpackungen aus Papier und Folien.

Die Großinvestition in die neue CI-Flexodruckmaschine Miraflex II von W&H ergänzt das vorhandene Portfolio an Druckmaschinen auf idealer Weise. Die Miraflex II ist in der Lage, unterschiedlich Verpackungssubstrate für die Bereiche Food, Tabak und Non-Food in hoher Qualität in bis zu zehn Farben stabil zu bedrucken.

Flexibles Maschinenkonzept

Die Miraflex II ist in den Ausführungen Single-Port und Dual-Port erhältlich. Die CI-Flexodruckmaschine bietet zudem die Möglichkeit, der nachträglichen In­tegration von Inline-Flexo- oder Tiefdruck-Anwendung in das Maschinendesign. Alles in allem ist diese Flexodruckmaschine ideal geeignet für kurze Auftragslängen, sie passt mit ihrem Design in nahezu jede Produktionsumgebung und lässt sich um extra Druckmodule erweitern. Mit Vision, dem von W&H selbst entwickelten und in die Maschine integrierten Qualitätssicherungssystem, hat der Bediener das Druckergebnis während des gesamten Prozesses zentral am Bedienpult unter Kontrolle. Die Miraflex ist mit über 800 verkauften Maschinen der Top-Seller im Markt der flexiblen Verpackungen.

Über Beucke

Die Beucke & Söhne GmbH & Co. KG ist seit der Gründung im Jahr 1757 in nunmehr achter Generation familiengeführt und die Muttergesellschaft der Beucke Group. Die Gruppe ist führend im Bereich Druck und Veredelung von hochwertigen Verpackungen. Dafür verfügt das Unternehmen an seinen drei Produktionsstandorten über mehrere Tief- und Flexodruckmaschinen sowie zur Weiterverarbeitung über Anlagen und Aggregate zur Kaschierung, Heiß- und Kaltsiegel, Codierung, Stanzen und Rollenkonfektionierung. Beucke entwickelt für seine Kunden innovative und individuell auf den Prozess und das Füllgut zugeschnittene Verpackungslösungen.