Verpackungen begleiten uns seit Jahrtausenden. Einst dienten Körbe und Krüge zum Transport, in einzelnen Fällen auch zur Lagerung. Heute ist nahezu alles verpackt, und die Verpackung selbst hat neue Aufgaben bekommen.

Transport und Lagerung gehören immer noch zu den Haupteinsatzbereichen einer guten Verpackung, doch sie wurde bis heute fast zum Kunstobjekt weiterentwickelt. Am Point of Sale dient sie dem Zweck der Verkaufsförderung und gehorcht den Erkenntnissen zahlreicher Untersuchungen und Erhebungen. Erfahren Sie mehr in der Sonderpublikation “Die Besten der Besten – Verpackungsdrucker.”

Die Hersteller wissen heute sehr gut, wie sie all die notwendigen Funktionen zum Schutz des Inhaltes erfüllen, aber auch, nach welchen Kriterien eine Verpackung gestaltet sein muss, damit sie den Verbrauchern ins Auge fällt.

So ist nicht nur der Inhalt ein wertvolles Gut, auch die Verpackung selbst wird in vielen Fällen heute so aufwendig, geradezu liebevoll gestaltet und produziert, dass sie selbst schon zum wertvollen Objekt geworden ist. Gemeinsam entwickeln die Hersteller des Füllguts und die Dienstleister Verpackungen, die oftmals, selbst wenn der Inhalt konsumiert wurde, aufbewahrt und als „Kunstobjekte“ archiviert werden.

„Kleider machen Leute“ hieß es einst, und so ist es auch mit den modernen Verpackungen. Die Kunden bezahlen oft „nur“ wegen der schönen und aufwendig gestalteten Umhüllung einen wesentlich höheren Preis. Kommen dann noch Personalisierung und Individualisierung hinzu, wird die Verpackung zum persönlichen „Kunstwerk“.

In unserer zweiten Broschüre „Die Besten der Besten – Verpackungsdrucker“ präsentieren wir Ihnen eine ganze Reihe der Akteure, die zu diesem Kunstwerk beitragen: Materialanbieter, Maschinenhersteller und Druckdienstleister, die die Produkte veredeln und zum Verkaufserfolg einer guten Verpackung beitragen. Lassen Sie sich von den Portraits anregen und inspirieren. Ihre Kunden werden es Ihnen danken. Laden Sie sich das komplette eDossier “Die Besten der Besten – Verpackungsdrucker” direkt im Shop runter.