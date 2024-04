Siegwerk gründet neue Geschäftseinheit für funktionale Lacke

Kreislauffähige Verpackungen

Siegwerk hat einen neuen Geschäftsbereich gegründet, die sich auf die Entwicklung funktionaler Drucklacke für die Realisierung nachhaltiger Verpackungsinnovationen im Sinne einer Kreislaufwirschaft konzentriert. Mit dieser am 1. April 2024 in Kraft getretenen Erweiterung der Organisationsstruktur unterstreicht das Unternehmen seinen zunehmenden strategischen Fokus auf funktionale Coatings.

„Neben unserem breiten Portfolio an Druckfarben und Lacken konzentrieren wir uns seit langem auf die Entwicklung funktionaler Beschichtungstechnologien für unterschiedliche Substrate, Prozesse und Leistungsanforderungen“, sagt Dr. Nicolas Wiedmann, CEO bei Siegwerk. Gerade vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitstrends bieten funktionale Drucklacke ein hohes Potenzial für die Zukunft der Verpackung. Denn durch die Bereitstellung spezifischer funktionaler Eigenschaften, die für die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von Verpackungen entscheidend sind, spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Realisierung von Verpackungslösungen im Sinne einer Circular Economy.

„Funktionale Lacke können beispielsweise dazu beitragen, die Komplexität von Verpackungen zu reduzieren oder nachwachsende Rohstoffe wie Papier mit funktionalen Eigenschaften auszustatten, so dass sie für eine breitere Palette von Verpackungsanwendungen eingesetzt werden können“, fügt Gilles Le Moigne, Leiter der Business Unit CE Coatings, hinzu. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns zunehmend auf die Entwicklung innovativer Beschichtungstechnologien, bei denen die Recyclingfähigkeit im Vordergrund steht, um eine nahtlose Rückführung von Verpackungen in die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.“

Die neu gegründete Coating Unit wird dabei als bereichsübergreifendes Kompetenzzentrum für kreislauffähige Lösungen dienen und Siegwerks konventionelles Beschichtungsangebot für die verschiedenen Verpackungsanwendungen um spezielle funktionale Lacktechnologien ergänzen.

Gilles Le Moigne ist Leiter des neuen Geschäftsbereichs „CE Coatings“

Mit Gilles Le Moigne hat das Unternehmen einen erfahrenen Experten für Verpackungsbeschichtungen zum Leiter des Geschäftsbereichs „CE Coatings“ ernannt, der ab April 2024 den Aufbau und die Entwicklung der neuen Abteilung leiten wird. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, erklärt Le Moigne. „Siegwerk ist im Coating-Bereich bereits gut aufgestellt, und ich werde meine Erfahrungen gerne einbringen, um das Geschäft mit kreislauffähigen Coatings auf die nächste Stufe zu heben.“

Erfolgreiche Entwicklungsprojekte

Heute kann Siegwerk bereits auf mehrere erfolgreiche Entwicklungsprojekte mit Kunden und Industriepartnern zurückblicken, die zu fortschrittlichen Verpackungslösungen mit verbesserter Leistung und Recyclingfähigkeit geführt haben. Gemeinsam mit Henkel hat Siegwerk beispielsweise eine innovative Sauerstoffbarriere-Beschichtung entwickelt, die Monomaterial-Verpackungslösungen mit besserer Recyclingfähigkeit und verbesserten Barriere-Eigenschaften ermöglicht.

In einem anderen Entwicklungsprojekt haben Siegwerk und Packiro gemeinsam eine nachhaltige Verpackungslösung auf Faserbasis mit hohen Schutzbarriere-Eigenschaften und 100%iger Recyclingfähigkeit realisiert. Mit der Entwicklung der neuen UniNature Wasser-Öl-Barriere-Beschichtung hat Siegwerk zudem die erste Barriere-Lösung mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen auf den Markt gebracht, die das Recycling von Einweg-Papiertellern über den bestehenden Papierkreislauf ermöglicht – um nur einige der vielen Entwicklungsbeispiele zu nennen. „Um weiterhin den Weg für eine zunehmende Kreislauffähigkeit von Verpackungen zu ebnen, werden wir unseren Kooperationsradius in Zukunft auf das gesamte Verpackungsökosystem ausweiten“, so Gilles Le Moigne weiter. „Schließlich ist die Nachhaltigkeit von Verpackungen ein komplexes Thema, das eine branchenübergreifende Zusammenarbeit für den Fortschritt unumgänglich macht.“

Hintergrund-Informationen

Ein Umdenken beim Design von Verpackungen war noch nie so wichtig wie heute. Nach Angaben der Europäischen Kommission erzeugt jeder Europäer im Durchschnitt fast 180kg Verpackungsabfälle pro Jahr, und wenn sich nichts ändert, wird diese Menge bis 2030 um weitere 19% steigen, wobei der Anstieg der Kunststoffverpackungsabfälle sogar 46% erreichen wird. Aus diesem Grund hat sich die Kommission auf EU-weite Vorschriften für Verpackungen geeinigt, um diesen Trend zu stoppen.

Der Europäische Green Deal zielt darauf ab, Verpackungsabfälle durch Wiederverwendung und Recycling zu reduzieren und nachhaltige Verpackungen zur Norm zu machen. Daher ist es dringend erforderlich, heutige Verpackungen zu überdenken und sie für alle Arten von Vorschriften und möglicherweise bevorstehende Verbote bestimmter Materialkombinationen fit zu machen. „Hierbei können funktionale Lacke helfen, den Wechsel von Multi- zu Monomaterialverpackungen zu ermöglichen und den Einsatz nachwachsender Verpackungsmaterialien zu erweitern“, fügt Dr. Nicolas Wiedmann hinzu. „Als Experte für Verpackungsdruckfarben und -lacke sind wir bestens vertraut mit dem Design von Verpackungen und den neuesten Vorschriften, einschließlich Lebensmittelsicherheit, Verpackungsnachhaltigkeit und Recycling. Wir wissen, worauf es ankommt, um Verpackungsstrukturen für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, die mit allen relevanten Vorschriften konform sind.“