Adphos feiert 30-jähriges Jubiläum

Drupa 2024

Vor 30 Jahren hatte Dr. Kai K. O. Bär eine Vision: Trocknen mit Licht! Was einst als Spin-off in der Garage des heutigen Geschäftsführers zur Simulation des Wiedereintritts des Hermes-Raumfahrzeugs begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Marktführer im Bereich der thermischen Prozessoptimierung. Adphos etablierte sich erfolgreich mit den unternehmenseigenen Systemlösungen aNIR, aLITE und BearLITE.

Diese patentierten Plattformtechnologien spielen eine führende Rolle in industriellen thermischen Prozessen. Ihr Durchbruch gelang durch die Möglichkeit, Trocknungsprozesse innerhalb von Sekundenbruchteilen durchzuführen, ohne das Substrat zu schädigen. Die ursprüngliche Vision wurde zu einem konkreten Konzept: „Drying at the speed of light“ – ein Prozess völlig ohne Gas und somit CO2-emissionsfrei.

Auf der Drupa in Düsseldorf präsentiert adphos die neuesten applikationsoptimierten und kundenspezifischen Trocknungs- und Beschichtungslösungen, insbesondere für den Druck- und Papierbereich. Der Fokus liegt auf der neuesten Generation der aLITE-Trocknungstechnologie, die auf dem renommierten aNIR-Konzept basiert. Zudem werden die adphos-Trocknungstechnologien live auf der Drupa von zahlreichen Partnern in deren Druck- und Beschichtungsmaschinen präsentiert.

Halle 6, Stand B50