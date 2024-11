Die Hönle Gruppe ernennt Chris Davis zum Vertriebsleiter für Amerika

UV/LED-UV-Härtung und Trocknung

Die amerikanische Tochtergesellschaft der Hönle Gruppe, ein führender Anbieter industrieller UV/LED-UV-Härtungssysteme sowie IR/Heißluft-Trocknungsgeräte und UV-Messtechnik, hat Chris Davis zum neuen Vertriebsleiter für Amerika ernannz.

Chris Davis bringt 25 Jahre Erfahrung in Geschäftsführung und Vertrieb innerhalb der Druck- und Beschichtungsbranche mit. In seiner letzten Position als Head of Sales bei einem renommierten UV-Systemanbieter leitete er erfolgreich den Vertrieb im Bereich Verpackung und industrielle Anwendungen und erzielte dort signifikante Erfolge.

„Wir freuen uns sehr, Chris in der Hönle Gruppe willkommen zu heißen. Er besitzt tiefgehende Fachkenntnisse im beratungsorientierten Vertrieb und wird unseren Kunden durch seine umfassende Erfahrung entscheidende Mehrwerte bieten. Mit ihm werden wir unsere starken Kundenbeziehungen und unsere Wachstumsstrategie im wichtigen Markt Amerika weiter ausbauen,“ betonen Dr. Tim Rüttermann, Vice President Business Unit Curing, und Alexander Frisch, Vice President Business Unit Disinfection, übereinstimmend.