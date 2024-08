ACM setzt auf lösmittelfreien Prozess für die Produktion von Flexodruckplatten

Asahi Photoproducts

Mit dem Ziel, schnelle, kleinauflagige und nachhaltige Druckergebnisse zu liefern, hat ACM eine Partnerschaft mit Asahi geschlossen und einen lösemittelfreien Workflow implementiert, der Wasser mit dem Wasser-Recyclingsystem, AWP-LOOP, spart und einen produktiveren Drucksaal schafft.

Asahi Photoproducts ist mit dem italienischen Verpackungsdrucker ACM Flexible Packaging mit Sitz in Cremosano nahe Mailand eine Zusammenarbeit eingegangen, um einen nachhaltigen, lösemittelfreien Prepress-Betrieb mit wasserauswaschbaren Flexodruckplatten zu schaffen, die in der Lage sind, hochwertige, kostengünstige Druckläufe mit schnelleren Durchlaufzeiten als die Wettbewerber zu liefern.

Dies wird durch die Verwendung der wasserwaschbaren AWP CleanPrint-Platten von Asahi Photoproducts ermöglicht, die als CO 2 -neutral zertifiziert sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Wasser-Recyclingsystem AWP LOOP von Asahi erworben, die eine Wiederverwendung von 80% des in der Plattenverarbeitung verwendeten Abwassers ermöglicht. ACM war das erste Unternehmen in Europa, das diese Lösung installierte. Das Unternehmen verwendet auch eine Esko Crystal CDI und ein XPS-Laserimager. Die Platten werden mit einem Asahi AWP-4260 PLF-Plattenprozessor verarbeitet. Diese hochgradig nachhaltige Lösung ist in Europa einzigartig und hebt das Unternehmen von der Konkurrenz ab.

Das 2005 von Massimo Raffaele und Antonio La Franceschina gegründete Unternehmen war ein früher Anwender der UV-LED-Härtung und bewies die Machbarkeit der Technologie zu einer Zeit, als Marken hinsichtlich der Farbmittelmigration noch skeptisch waren. Spezialisiert auf die Lebensmittel- und Pharmabranche, erfolgt der Druck bei ACM nun zu 100% lösemittelfrei und wird auf einer Serie von Omet Varyflex Flexodruckmaschinen durchgeführt, die alle mit UV-LED-Härtung ausgestattet sind, sowie auf einer 8-Farben Uteco wasserbasierten CI-Flexodruckmaschine. Die Prepress-Abteilung von ACM produziert nicht nur Platten für ACM, sondern auch für andere Breitbahndruckstandorte, die im Besitz der Muttergesellschaft SIT Group sind.

“Unsere Strategie bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten wie Asahi Photoproducts besteht darin, eine Partnerschaft aufzubauen und nicht nur eine einfache Lieferantenbeziehung,” sagte Antonio La Franceschina, Miteigentümer und CEO von ACM. “Wir bauen auch solche Beziehungen zu unseren Kunden auf, indem wir ihre Bedürfnisse und Anforderungen anhören und entsprechend anpassen. Ein Beispiel: Später in diesem Jahr werden wir hier bei ACM die erste große Plattenherstellungsanlage der Welt im Format 50 x 80 installieren. Dies differenziert unser Unternehmen und bietet unseren Kunden auch neue Dienstleistungen.”