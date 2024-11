Mit „Lichttechnologie“ in die Zukunft nachhaltiger Trocknungslösungen

adphos feiert 30-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Advanced Photonics Technologies Gruppe (adphos) ihr 30-jähriges Bestehen. Die Erfolgsgeschichte begann mit der visionären Idee „Trocknen mit Licht“ und ersten Experimenten in der Garage von Dr. Kai K. O. Bär, dem heutigen Geschäftsführer. Seit der Gründung im Jahr 1994 hat sich das mittelständische Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter für Hochleistungssysteme in der thermischen Prozesstechnik entwickelt und setzt dabei neue Maßstäbe mit innovativen, maßgeschneiderten Lösungen.

Das Erfolgsrezept von adphos basiert auf den patentierten Technologien aNIR (Advanced Near Infrared) und aLITE (Advanced Light Initiated Thermal Emission). Diese kombinieren elektrothermische Hochenergie-Photonenquellen mit temperaturgesteuerten Luftströmen und ermöglichen Trocknungs- und Erwärmungsprozesse innerhalb von Subsekunden. Dabei werden Temperaturen von bis zu 2000 °C erreicht, während gleichzeitig schonende Anwendungen bei unter 50 °C möglich sind, etwa für empfindliche Materialien. Diese Lösungen sind schneller, energieeffizienter und nachhaltiger als herkömmliche Konvektionstrockner und benötigen zudem bis zu 90 % weniger Platz. Die exakte Prozesssteuerung führt zu einer höheren Produktionsqualität und reduziert den Ausschuss auf ein Minimum.

Ein entscheidender Vorteil der adphos-Technologien ist ihre Umweltfreundlichkeit: Die aNIR- und aLITE-Systeme arbeiten vollständig CO 2 -frei und verbrauchen über 60 % weniger Energie als traditionelle Heißlufttrockner. Mit über 5.000 weltweit installierten Systemen hat adphos eine jährliche CO 2 -Reduktion von über 1.000.000 Tonnen erzielt – ein klarer Beweis dafür, dass Spitzenleistung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.

Neben Neuanlagen können aNIR- und aLITE-Technologien auch zur Nachrüstung bestehender, fossil betriebener Trocknungs- und Prozessanlagen eingesetzt werden, wobei sich die Investition innerhalb von 18 Monaten amortisieren kann.