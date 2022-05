adphos Thermal Processing

Neuartiges aNIR-Trocknungssystem

Bei Beschichtungsanlagen spielen die Trocknungs- und Wärmebehandlungsschritte leistungsbestimmende Rolle.

Die adphos Thermal Processing GmbH bietet mit aNIR-BAT (Best Available Technology in Coil Processing) eine neue Generation von Trockner- und Ofentechnologie an, die sich laut adphos durch ihre kompakte Bauweise und dynamische Prozessführung auszeichnet. Zudem sei die Trocknungstechnologie in Sachen Energie- und Kosteneffizienz den konventionellen Infrarotsystemen und Heißluft-Konvektionsöfen überlegen. Hieraus resultieren niedrige Betriebskosten und geringe CO 2 -Emissionen des Trocknungssystems.

aNIR-BAT optimiert den Beschichtungsprozess sowohl bei Auf- und Nachrüstungen, als auch bei Installationen in Neuanlagen. Die Technologie ist vielseitig einsetzbar, unter anderem für die Haftwassertrocknung, wässrige Vorbehandlungen und Antifingerprint-Coatings sowie für organische Pulver- oder Nassbeschichtungen.

Adphos kann in diesem Bereich auf Erfahrungen aus mehr als 100 installierten aNIR-Produktionsanlagen in den vergangenen zwei Dekaden zurückblicken, was bei der gemeinsamen Realisierung diverser Projekte, den Kunden zugutekommt.