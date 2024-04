Smurfit Kappa entwickelt in Rekordzeit Verpackung für Biermarke Corona

Verpackungsentwicklung

In einem Umfeld, in dem Zeit oft über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, hat Smurfit Kappa seine Fähigkeit zur schnellen Innovation erneut bewiesen. Mit der Entwicklung einer speziell zertifizierten Verpackung für Amazon hat das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag geleistet, der es dem Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev Deutschland mit seiner Premium-Biermarke Corona ermöglichte, am Amazon Prime Day erfolgreich teilzunehmen. Schlüssel zur Verpackungsentwicklung in Rekordzeit war der Design2Market-Ansatz bzw. der Design Sprint von Smurfit Kappa.

Die Herausforderung des Unternehmens war klar definiert: Eine Verpackung musste her, die nicht nur die empfindlichen Corona-Bierflaschen zuverlässig schützt, sondern auch den strengen Anforderungen von Amazon entspricht und zugleich die Ästhetik und Attraktivität der Marke Corona widerspiegelt. Die Zeit zur Umsetzung war knapp, denn die neue Verpackung musste innerhalb von vier Wochen entwickelt und ISTA-6 zertifiziert werden.

Anzeige

Design Sprint macht es möglich

Um diesen ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten, wandte sich Smurfit Kappa dem bewährten Konzept des Design Sprints zu. Innerhalb kürzester Zeit gelang es dem Team, eine innovative Verpackungslösung zu entwickeln, die nicht nur alle technischen Anforderungen erfüllte, sondern auch die hohen Designanforderungen der Marke verkörperte.

Der Schlüssel zum Erfolg lag in der engen Zusammenarbeit zwischen den Teams von Smurfit Kappa und Anheuser-Busch InBev sowie in der schnellen Umsetzung von Ideen. Während herkömmliche Entwicklungsprozesse Monate in Anspruch nehmen können, ermöglichen Design2Market-Projekte eine agile und effiziente Zusammenarbeit, die Fortschritte und Projektabschlüsse innerhalb kürzester Zeit sicherstellen.

Bestandteil des Entwicklungsprozesses war die erfolgreiche Durchführung von acht Falltests, bei denen verschiedene Materialkombinationen und Produkt-Trenner aus Wellpappe auf ihre Wirksamkeit hin überprüft wurden. Durch intelligentes Design und innovative Lösungen gelang es, eine Verpackung zu entwickeln, die nicht nur den Schutz der Flaschen gewährleistet, sondern auch den ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.

Besonders beeindruckend war die Geschwindigkeit, mit der die neue Verpackung die Zertifizierung nach ISTA6 für Amazon erhielt. Innerhalb einer Woche nach Abschluss der Prototyp-Entwicklung wurde die Verpackung erfolgreich zertifiziert, was es der Marke ermöglichte, rechtzeitig zum Amazon Prime Day ein attraktives Angebot für seine Kunden bereitzustellen.