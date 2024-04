Kooperation bei Entwicklung recycelbarer Monomaterial-Lösungen

Siegwerk und Borouge

Siegwerk ist mit Borouge eine Partnerschaft eingegangen. Borouge ist ein führendes Unternehmen der Petrochemie, das differenzierte Polyolefin-Lösungen anbietet. Gemeinsam werden die Partner 100 % recycelbare Monomaterial-Lösungen entwickeln, die das Verpackungsdesign für eine Circular Economy weiter voranbringen. Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau einer Lösungspalette, die es Konvertern weltweit ermöglicht, fortschrittliche Monomaterial-Verpackungen herzustellen und damit die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen auf dem Markt zu bedienen.

Die Umstellung auf Monomaterial-Strukturen ist jedoch auch mit einigen Herausforderungen verbunden, wie z. B. der Gewährleistung einer zuverlässigen Versiegelung, bestimmter mechanischer Eigenschaften oder thermischer Stabilität oder der Realisierung bestimmter Barriereeigenschaften je nach Endanwendung. Durch den Einsatz von Monomaterialstrukturen unter Verwendung der Hochleistungspolyethylenprodukte von Borouge in Kombination mit Druckfarben- und Beschichtungstechnologien können die gewünschten Verpackungsergebnisse erzielt werden.

Erstes gemeinsame Projekt

Eines der ersten gemeinsamen Entwicklungsprojekte der beiden Partner wird ein Barriere-Standbeutel sein, bei dem das auf der Borealis Borstar-Technologie basierende verbesserte HDPE FB5600 von Borouge und Siegwerks Sauerstoffbarrierebeschichtung CIRKIT OxyBar BC1582 sowie die Primerlösung CIRKIT Clearprime für ein reibungsloses Deinking der Laminate zum Einsatz kommen.

Durch die Integration unseres speziellen Deinking- und Delaminierungsprimers in diese Monomaterialstruktur können alle verwendeten Druckfarben und Beschichtungen während des Recyclingprozesses von der bedruckten Folie entfernt werden, was zu hochwertigem recyceltem Polyethylen führt, welches für die Wiederverwendung in neuen Verpackungsmaterialien geeignet ist”, sagt Bertaux.

Darüber hinaus arbeiten Siegwerk und Borouge bereits mit ausgewählten Konvertern weltweit zusammen, um Lösungen für die Herstellung von Hochbarriere-Verpackungen aus Monomaterialien bereitzustellen, die Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeits-Beschichtungen kombinieren.