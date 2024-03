Durst Group erweitert P5 Portfolio um Pack-Serie für Wellpappendruck

Digitaldruck

Die Durst Group, ein führender Hersteller von Digitaldruck- und Produktionslösungen, präsentiert mit der P5 350 HS PACK eine hochautomatisierte Lösung für den digitalen Druck von Wellpappen-Displays und Verpackungen.

Mit der Einführung der P5 Pack-Serie bringt die Durst Group eine Drucklösung auf den Markt, die speziell für die Herstellung von Displays und Verpackungen aus Wellpappe entwickelt wurde. Die P5 350 HS Pack vereint die bewährte Vielseitigkeit eines P5-Hybrid-Drucksystems mit der Fähigkeit, eine breite Palette von Materialien zu bedrucken, die im POP/POS- und Einzelhandelsmarkt Verwendung finden. „Der modulare Aufbau der P5-Technologieplattform ermöglicht es uns, neue Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen zu entwickeln. Wir reagieren auf die Marktanforderungen und integrieren sie in unsere Entwicklungsprozesse”, erklärt Andrea Riccardi, Head of Product Management, Graphics bei Durst. „Die P5 350 HS Pack ist das Ergebnis unseres kundenorientierten Ansatzes und erweitert unser P5-Portfolio.”

Anzeige

Mehr Effizienz dank automatisierter Wellpappenoptionen

Die P5 Pack-Serie ist mit allen Funktionen ausgestattet, die eine effiziente Verarbeitung von Wellpappe ermöglichen. Das Materialführungs- und Andruckrollensystem gewährleistet eine reibungslose Verarbeitung. Automatisierte Wellkantenhalter verhindern Kollisionen zwischen den Druckköpfen und Substraten. Die Einstellung von Breite und Höhe erfolgt automatisch durch einfache Auswahl des Medienkanals in der Software, was die Einrichtzeit erheblich verkürzt.

Zusätzlich erhöht ein Vakuumsystem die Saugkraft am Druckband um bis zu 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Dadurch können selbst schwere und gewölbte Wellpappen plattgedrückt und sauber bedruckt werden. Die P5 Pack-Serie verfügt über die sensorgesteuerte Multitrack 6-Funktion. Durch die Verwaltung von 6 unabhängigen Druckwarteschlangen ermöglicht dies das gleichzeitige Bedrucken von bis zu sechs Wellpappen durch manuelle Zuführung.

Automatisierung der Produktionsprozesse

Die Automatisierung der Produktionsprozesse spielt eine wesentliche Rolle, angefangen von der Druckdateierstellung bis hin zum Finishing-Prozess. Um das volle Potenzial der Druckumgebung auszuschöpfen, kann die P5 Pack-Serie, wie alle P5-Drucksysteme, mit der Durst Workflow RIP/Color Management und Analytics Software ausgestattet werden.

In diesem Kontext kann der P5 350 HS Pack mit dem Durst Automat MT kombiniert werden. Diese neue Lösung für die automatische Zuführung und Stapelung von Platten ermöglicht die Bearbeitung von bis zu vier Bahnen parallel. Der mehrspurige Betrieb des Automat MT arbeitet Hand in Hand mit der Multitrack 6-Funktion der P5 350 HS Pack. Fein abgestimmte Bewegungen der Saugelemente in Kombination mit einer verstärkten Blas- und Bürstenleiste sorgen für eine saubere und schnelle Trennung der Medien, auch bei schwierigen und dünnen Substraten. Pneumatisch gesteuerte Klappen gewährleisten eine kontinuierliche und stabile Produktion, indem sie ein Verrutschen der Materialien während des Be- und Entladevorgangs verhindern.

Der gesamte Druckprozess wird kontinuierlich durch Überwachungskameras kontrolliert. Die Zuführ- und Ablagetische wurden ebenfalls weiterentwickelt, um einen reibungslosen Transport der Displays oder Wellpappen zu gewährleisten. „Mit dem Automat MT können wir verschiedene Automatisierungsgrade abbilden, von der 3/4- bis zur Vollautomatisierung. Damit können wir die Produktivität unserer Kunden auf ein neues Niveau heben”, versichert Christian Harder, Vice President Sales der Durst Group.

Neue Tinten an Bord

Im Rahmen der P5 Pack-Serie führt Durst ein neues Tintenset in de Markt ein, das speziell auf die Anforderungen des Display- und Verpackungsdrucks zugeschnitten ist. Die Luvera LED-Tinte zeichnet sich durch geringe Geruchsentwicklung und hohe Abriebfestigkeit aus. Mit dieser neuen Tinte ist es Durst gelungen, einen noch größeren Farbraum abzudecken, um Displays und Verpackungen eine hohe Brillanz zu verleihen. Die Luvera-Tinten sind außerdem IKEA- und IOT-Mat-konform.

Die Luvera LED-Tinte ist das Ergebnis eines ganzheitlichen Tintenentwicklungsprogramms, das Durst in den letzten Jahren durchgeführt hat und das bis 2024 das Durst Tintenportfolio erweitern wird, um eine breite Palette von Anwendungen und Marktanforderungen abzudecken.

Die Verfügbarkeit der P5 Pack-Serie ist für das dritte Quartal2024 geplant.