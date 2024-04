Praxisorientierte Beratung vom Konzept bis zum Verkaufsregal

Bobst Application Management

In einem Büro eines mittelständischen Snackherstellers genehmigt eine Mitarbeiterin eine neue Erdnuss-Riegel-Marke. Bald darauf entscheiden sich viele Verbraucher für diese Riegel, angezogen vom Design der Verpackungen.

Doch hinter diesen Verpackungen stehen zahlreiche Entscheidungen und Schritte, die die Entwicklung beeinflusst haben – angefangen bei der Entwicklung des ersten Konzepts über die Analyse der Zielgruppen und des Wettbewerbs bis hin zum Design der flexiblen Verpackungen einschließlich der Wahl der Materialien, der Überlegungen zu ihren Umweltauswirkungen, zu ihrer Schutzfunktion und zu ihren Kosten. Dazu die Herstellung der Prototypen und Mockups, die Tests und die Bewertung der Funktionalität. Schließlich noch der Druck der Verpackungen, ihre Beschichtung und Kaschierung, das Abpacken und Versiegeln, das Palettieren und der Versand.

Diese Schritte und strategischen Entscheidungen können eine Marke zum Erfolg führen, sie scheitern lassen oder sie von mittelmäßigem Erfolg zu einem globalen Hit machen.

Bobst hat sich gefragt: Was wäre, wenn Markenartikler und Verpackungshersteller einen Branchenexperten als strategischen Partner hätten, der sie bei wichtigen Entscheidungen unterstützt? Das Unternehmen hat diese Vision mit seinem Bobst Application Management realisiert – einem praxisorientierten Beratungsservice, der auf die individuellen Anforderungen von Verpackungsproduzenten und Markenunternehmen zugeschnitten ist. Es bietet Beratung zu Technologien, Rohstoffen, Nachhaltigkeit, Prozessen und Geschäftsmodellen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackungsherstellung.

Das Application Management ist die neueste Initiative von Bobst, um die Zukunft der Verpackungswelt auf Basis von Digitalisierung, Automatisierung, Vernetzung und Nachhaltigkeit zu gestalten. Aktuell für flexible Verpackungen verfügbar, wird es künftig auch für andere Marktsegmente angeboten. Dieser Service hilft Kunden, ihre Lösungen exakt auf ihre Anforderungen zuzuschneiden und ihre Herausforderungen zu meistern, um die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen sicherzustellen.

Wie funktioniert das in der Praxis?

In der Praxis unterstützt Bobst Kunden in verschiedenen Szenarien, wie der Expansion in neue Märkte oder Branchen, der Erweiterung des Produktangebots oder der Verbesserung der Nachhaltigkeit ihrer Prozesse. Mit umfassendem Know-how und Verständnis für die Anforderungen des Marktes kann Bobst seine Kunden genau beraten und entscheidende Wettbewerbsvorteile ermöglichen.

Eine typische Situation ist, wenn Kunden vor wichtigen Entscheidungen für ihre Unternehmen stehen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie in neue Märkte oder Branchen aufbrechen wollen – etwa vom reinen Etikettenhersteller hin zur Produktion flexibler Verpackungen. Ein anderes Beispiel kann sein, wenn Kunden generell ihr Produktangebot erweitern wollen. Bobst plant hier in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden mögliche Szenarien und kann ihnen dabei aufzeigen, welche strategischen Ausrichtungen für sie in ihrem aktuellen und künftigen Umfeld am besten geeignet sein können.

Ein weiteres typisches Beispiel sind Kunden, die bestimmte Aspekte oder Bereiche ihrer Unternehmen im Rahmen ganzheitlicher Ansätze verbessern wollen – zum Beispiel ihre Prozesse nachhaltiger gestalten möchten. Und dabei überlegen, ob sie flexible Verpackungen aus Polymermaterialien oder aus Papier herstellen. Bobst verfügt sowohl über das Praxis-Know-how als auch das Verständnis der Anforderungen des Marktes rund um diese Themen – aus Sicht der Markenartikelhersteller, der Verpackungshersteller sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher. Zudem kennt das Unternehmen die Bandbreite der verfügbaren Lösungen. So kann Bobst seine Kunden akkurat beraten und ihnen damit entscheidende Wettbewerbsvorteile ermöglichen.

Andere Kunden wiederum wünschen eventuell lediglich eine allgemeine Beratung, wie sie ihr Geschäftsmodell verbessern und sicherstellen, dass sie gut für die künftigen Anforderungen vorbereitet sind. Oder sie wollen verstehen, wie sie gegenüber ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus sein können.