Neues Softwaretool zur Einsparung von Auswaschlösemittel

Flexodruckplatten

Die neue EcoFillX-Softwarefunktion für ThermoFlexX-Laserimager von XSYS bezieht sich auf die nichtdruckenden Bereiche von Flexodruckplatten und zielt darauf ab, die Menge des während der Verarbeitung ausgewaschenen Polymermaterials zu reduzieren. Mit dieser Technologie kann der Verbrauch an Auswaschlösemitteln erheblich gesenkt werden.

EcoFillX ist eine neue Ergänzung innerhalb der MultiPlate-Software für ThermoFlexX-Laserimager. Diese Funktion integriert spezifische Muster in die nichtdruckenden Bereiche der Flexodruckplatte. Durch eine intelligente Bildanalyse füllt EcoFillX dieser Bereiche in der LAMS-Schicht mit der gewünschten Struktur und nutzt die Optik der ThermoFlexX, um den Bebilderungsvorgang zu beschleunigen. Dadurch verbleibt mehr Polymermaterial auf der endgültig bebilderten Platte, was die Ansammlung fester Bestandteile im Auswaschlösemittel effektiv reduziert. Dies trägt zur längeren Lebensdauer des Lösemittels bei und verringert die Notwendigkeit, das Lösemittel häufiger zu destillieren oder zu ersetzen.

In kürzlich durchgeführten Tests bei einem Kunden zeigte EcoFillX eine beeindruckende Reduzierung des wöchentlichen Lösemittelverbrauchs um 30 Prozent. Das genaue Ausmaß dieser Einsparungen hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Verhältnis zwischen druckenden und nichtdruckenden Bereichen der Flexodruckplatte, Plattentyp, Plattendicke und die gewünschte Relieftiefe.

Für Kunden ohne eigene Destillationsanlagen bedeutet diese Reduzierung direkte wirtschaftliche Vorteile. Kunden mit Destillationsanlagen werden sowohl eine spürbare Senkung des Stromverbrauchs als auch eine Verringerung der zur Aufrechterhaltung optimaler Lösemittelbedingungen erforderlichen Additive bemerken.