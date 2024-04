Al-Shamrani steigert die Kapazität und modernisiert Flexodrucktechnologie

Bobst

Die Ali M. Al Shamrani Company For Industry („Al-Shamrani“) mit Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien, hat als führender Hersteller von flexiblen Polyethylen-basierten Verpackungen für den saudi-arabischen Markt in eine neue Bobst Vision CI.

Das 1994 gegründete Unternehmen ist durch Investitionen von mehr als 120 Millionen Rial (etwa 30 Mio. EUR) gewachsen. Der 25.000 m² große Standort verfügt über 28 integrierte Produktionslinien für Folien-, Druck-, Schneide- und Verarbeitungsgeräte und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter. Al-Shamrani produziert nicht nur PE-Verpackungen für den Lebensmittelmarkt, sondern bedruckt auch Substrate aus PE, Polypropylen (PP), Laminat, biaxial gestrecktem Polypropylen (BOPP) und gegossenem Polypropylen (CPP).

Ali Muhammad Al-Mashmarani, General Manager bei Al-Shamrani, erklärt die Gründe hinter dieser Investition: „Nachdem wir im Jahr 2019 unsere erste Bobst-Maschine, eine Expert CI-Flexodruckmaschine, erworben hatten und die Stabilität und Leistung beobachten konnten, die sie für unsere Produktionsabläufe bringt, wussten wir, dass Bobst der richtige Partner für die Modernisierung unserer Anlagen ist. Bobst genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf, und die Qualität seiner Produkte unterstreicht dies. Daher war die CI-Flexodruckmaschine Vision CI die richtige Wahl.“

„Wir bei Al-Shamrani arbeiten in 24-Stunden-Schichten in fünf verschiedenen Abteilungen. Daher müssen wir bei einer Investition viele variable Faktoren berücksichtigen. Dabei spielen zwei Hauptantriebskräfte eine wichtige Rolle: Wir wollten sowohl unsere Produktion mit der neuesten Flexodrucktechnologie modernisieren als auch unsere Kapazität für mehr Produktion in kürzerer Zeit erhöhen. Natürlich stand eine verbesserte Automatisierung im Vordergrund, und Vision CI erfüllt die Anforderungen absolut.“

„Seit der Installation der Maschine konnten wir bereits deutliche Nutzen für unser Unternehmen feststellen. Dank der Schulung durch das Bobst-Technikteam sind unsere Mitarbeiter mit der Bedienung der Maschine vertraut. Unsere Produktionskapazität ist deutlich gestiegen, und dadurch sind wir in der Lage, mehr Aufträge anzunehmen und unseren Geschäftsumsatz zu steigern.“

Mit Blick auf die Zukunft strebt Al-Shamrani ein ausgewogenes Wachstum im Einklang mit dem Programm Saudi Vision 2030 an, das die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vielfalt der Region erhöhen soll. Das Unternehmen sieht den Vorteil der Bobst Vision CI als entscheidenden Faktor für die Erschließung dieses Wachstums.